另設3委員會 賴4成得票 挨批運作大總統制

賴清德總統(中)宣布總統府成立三大委員會，遭質疑疊床架屋。總統府副秘書長張惇涵20日表示，「確實是要架屋，但不是用疊床的方式，而是用協力的方式」。(記者許正宏／攝影)

賴清德 總統在總統府成立三大委員會並親自領軍，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨表示，將檢視過去8年疊床架屋的黑機關成效，並揚言刪預算 ，替人民把關。馬英九基金會執行長蕭旭岑也說，賴總統內政大權一把抓，是從開放總統直選至今，首位直接運作成總統制的總統；雖然只有4成得票率，但他是大總統制，「行政院長真的變成小弟了。」

蕭旭岑指出，歷任總統成立委員會幾乎是跨院協調、諮詢性質，前總統馬英九也有類似的財經小組，由副總統蕭萬長召集，不過都是作為行政部門施政參考用；但賴清德是第一個總統兼召集人、把三個委員會設在總統府下，且是有實際政策權力的委員會，這是過去幾任總統沒有的。

蕭旭岑說，賴清德將內政議題抓在手裡，實質總統制、實質台獨就是他的「務實」作風，行政院長成了道道地地的執行長；未來若能源政策出現問題，跳電或停電，到底要算經濟部長、行政院長，還是算總統府國家氣候變遷 對策委員會的？權責會非常不明。

傅崐萁指出，蔡英文執政8年來疊床架屋成立許多任務編組，若這些黑機關預算不多，就猶如「太上指揮官、禁衛軍、錦衣衛」直接指揮現有體系；若預算很多，是否代表肥貓、各派系都要來找位子了？國民黨立院黨團將全面檢視黑機關效能，並且將視情況刪除預算，替人民把關。

國民黨立委賴士葆批評，蔡英文過去成立過國家人權委員會、國家年金改革委員會等，還算是由總統高度協調五院事務，但賴清德的三個委員會「完全在跟行政院長卓榮泰搶工作」，不只架空行政院，還讓各部會無法發揮功能。賴士葆表示，他將提案刪除總統府一部分業務預算，不讓總統府疊床架屋。

賴清德總統宣布總統府成立三大委員會，遭質疑疊床架屋。總統府副秘書長張惇涵昨天表示，「確實是要架屋，但不是用疊床的方式，而是用協力的方式」；他強調賴總統要打造一個更好、更堅固的屋子，就需要更多力量支撐，這就是這三個委員會要做的事。

環境部長彭啟明昨也宣布任務編組成立「綠色戰略辦公室」，專責整合協調環境部及所屬機關推動氣候變遷與淨零轉型政策的規畫與執行；由於行政院早有永續辦公室，國發會統籌淨零事務，環境部也有氣候變遷署主責淨零，此舉也被質疑是疊床架屋。

學者認為，縱然三委員會決議無法律拘束力，但總統間接指揮行政院，亦能產生一定壓力，院長卓榮泰的幕僚長角色比歷任行政院長更明顯。

閣揆卓榮泰昨在立法院答詢表示，總統府三個委員會是任務編組，沒有組織、預算、人事，單就特定議題召集各界討論，這是很常有的事，所有的執行工作由行政院負責執行。

張惇涵表示，不分黨派的歷任總統在總統府成立任務編制所在多有，例如陳水扁曾設立人權及科技諮詢委員會等；馬英九有財經諮詢小組、科技論壇等；蔡英文則有國家年金改革委員會等。

張惇涵說，賴總統的三個委員會是賴與卓榮泰充分討論過的，兩人咸認這三項議題攸關未來台灣的發展，牽涉全球合作，有必要拉到總統層級積極因應，有結論或建議，會回歸行政團隊執行，而未來遴聘的外部委員都是無給職，強化社會溝通、擴大社會參與、加速政策推動是這三個委員會的重要目標。

彭啓明面對疊床架屋質疑則表示，過去政府組織確有疊床架屋現象，現在是蓋更好的房子來面對氣候變遷，總統府是更上位的氣候治理倡議，和行政院層級還是有區隔。至於綠色戰略辦公室在環境部是內部整合，對外和數位部、經濟部、國發會、金管會等部會合作，和產業也需要更多互動。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，成立委員會確有疊床架屋之嫌，委員會或與相關部會業務重疊，她認為不需要成立，因為制度設計上，行政院本來就有政務委員負責跨部會協調。

東吳大學政治系教授蘇子喬說，制度上總統無法指揮行政院，才會成立體制外的機構，宣示總統想做的事。現任總統是執政黨主席，在總統府下的委員會做出決議，雖無法律拘束力，也能對行政院產生一定的壓力；卓揆幾乎是總統的幕僚長，卓沒當過部會首長，如今卓揆的幕僚長角色比歷任行政院長更明顯。