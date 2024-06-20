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國會改革覆議案投票 藍號召6千藍鷹立院外聲援

記者王千豪／台北即時報導
國民黨今日舉辦「藍鷹翱翔、弊案現形」活動，號召支持者上街聲援國會改革法案。一名支持者手持一面大國旗揮舞，表達支持立場。(記者王千豪／攝影)
國民黨今日舉辦「藍鷹翱翔、弊案現形」活動，號召支持者上街聲援國會改革法案。一名支持者手持一面大國旗揮舞，表達支持立場。(記者王千豪／攝影)

國會改革法案立法院戰場最終戰今（21）日開打，國民黨團昨再度輪值首夜，確保立法院長韓國瑜能夠上台主持議事。場外也不遑多讓，國民黨號召支持者到立法院外聲援，活動取名為「藍鷹」，反制「青鳥」的意味濃厚。據了解，至少號召6千支持者到場聲援。

立法院會今天處理行政院針對國會改革法案提出的覆議案，公民團體從19日起一連3天在立法院外抗議。國民黨中央和國民黨立法院黨團也不甘示弱，號召支持者到立法院外聲援國會改革法案。由於兩邊陣營路權僅隔一條鎮江街，警方擔心雙邊支持者恐會爆發衝突。不過，藍營將主舞台架設在鎮江街，將兩邊支持者隔開。

藍營將這場聲援活動取名為「藍鷹翱翔、弊案現形」，國民黨團總召傅崐萁一早更現身會場協助排椅子，現場也有不少黨中央黨工到場忙前忙後，確保活動進行進行。

由於國民黨立委要留在院內表決，場外助講團由台北市、新北市、桃園市議員擔綱，包括林國春、詹江村、黃新華、舒翠玲、楊植斗、李明賢等人，國民黨主席朱立倫也將壓軸登場。

「藍鷹翱翔」上午8時30分準時開場，國民黨副發言人鄧凱勛率領台下支持者練習「有監督，更民主」、「堅持改革、反對覆議」、「沒有監督、不是民主」、「國會要改革、弊案要現形」等口號，稍晚將於表決時帶領支持者高喊口號，把支持的聲音傳入立法院。

值得一提的是，由於青鳥揚言要罷免多位藍營新科立委，藍鷹行動也特別安排一個橋段，由台上主持人率領支持者喊高新科立委的名字，替他們加油，並由婦女團體代表獻花。

國民黨 罷免 韓國瑜

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