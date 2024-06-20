我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平誓言整軍反貪 更多高級將領 恐將落馬

南加夫妻捨棄「擁房美國夢」 只租不買輕鬆多了

黑白集／綠委諷「外星人內閣」 嫌賴清德識人不明?

黑白集
卓榮泰內閣被綠委諷「外星人內閣」。（記者曾原信／攝影）
卓榮泰內閣被綠委諷「外星人內閣」。（記者曾原信／攝影）

就職剛滿月的卓內閣，竟被封為「外星人內閣」，還是民進黨立委取的。連執政黨立委都這麼不留情面，一般民眾的感受如何，即可想而知。問題是，這些閣員都是賴總統欽點，綠委如此嫌東嫌西，不是在指桑罵槐，影射賴清德無能及識人不明嗎？

說來奇怪，藍白立委對卓內閣充其量只是嚴格質詢，而執政黨立委卻如同私刑，在餐敘時當面給他們羞辱和難堪。對行政部門如此扭曲的仇恨值，顯然無法記到在野黨頭上，而是民進黨自己要概括承受。

例如，總召柯建銘點兵金管會主委彭金隆，先責怪他沒有主動前來拜碼頭，又聽說他拜會過藍白委，馬上轉頭說「你不是我們這邊的」。然後，老柯又點名經長郭智輝，批評他不該「個人意見」太多，而且完全不聽對方辯解。柯建銘不過是黨團總召，卻敢端起架子當眾訓斥閣員，彷彿教訓小學生。對此，卓榮泰只能靜靜坐視閣員受辱。在這樣的內閣任事，能有什麼尊嚴？

賴清德黨政一把抓，或許他以為如此黨政便可齊一口徑及軌道，順利奔馳。但如今看來，這部馬車還不只是雙頭馬車，而是三頭馬車，甚至四頭馬車。最令人瞠目結舌的是，淪為少數的民進黨團卻反愈發猖狂，任意把內閣部長叫來訓斥辱罵。

如果內閣是外星人內閣，賴清德就是外星總統了，不是嗎？(轉載自聯合報)

賴清德 民進黨

上一則

冷眼集／亂局推新政 賴清德難沖淡民怨

下一則

任氣候委員會副召集人 童子賢為賴背書？

延伸閱讀

黑白集／貼馬英九投降標籤 首戰時賴總統家人在哪？

黑白集／貼馬英九投降標籤 首戰時賴總統家人在哪？
上任滿月滿意度跌破5成 賴清德流失200萬支持者

上任滿月滿意度跌破5成 賴清德流失200萬支持者
冷眼集／從1個月看4年 賴卓執政警訊

冷眼集／從1個月看4年 賴卓執政警訊
賴清德就任將滿月 執政聲望跌破5成 流失近200萬人支持

賴清德就任將滿月 執政聲望跌破5成 流失近200萬人支持

熱門新聞

立委高金素梅。本報資料照片。

台立委脫口喊「我們習近平」遭嗆罷免 她稱正面迎戰

2024-06-12 15:23
衛福部疾管署副署長曾淑慧說，新冠疫情進入第6波流行情，呼籲民眾應盡速接種新冠疫苗。(本報資料照片)

台灣新冠死亡單周翻倍 7月恐達高峰 疾管署籲快打疫苗

2024-06-19 02:29
「破浪者哲學」、「開創者之路」，華人船王趙錫成（右）、亞裔女性部長第一人趙小蘭（左）傳新書發表。(記者黃義書／攝影)

趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

2024-06-12 20:00
澎湖有漁民目擊潛艦上浮，引起網友熱議。圖／民眾提供

台漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

2024-06-18 14:25
黃仁勳和方念華相談甚歡。圖／TVBS提供

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

2024-06-15 08:48
黃仁勳在台灣颳起旋風。圖／TVBS提供

如何說服92歲張忠謀逛夜市？黃仁勳：他自己想去的

2024-06-15 22:23

超人氣

更多 >
中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3
陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？

陳曉婚變早露餡面無表情畫面流出 網驚：不裝一下嗎？
想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大
轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢

轉運了…下月4生肖大難已過 吃香喝辣、財富自由不是夢
為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒

為了簡訊大吵 英富豪突掏槍射殺明星妻再自轟 獨留3幼兒