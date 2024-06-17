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青鳥、藍鳥周五隔街衝突？ 藍：發起者應負全責

台灣新聞組／台北17日電

立法院21日院會將處理行政院針對國會改革修法提出的覆議案，立院周遭也將上演「青鳥」跟「藍鳥」的對決。公民團體預告「青鳥」將再次集結，國民黨也借用當天路權，號召支持國會改革的民眾到立院外聲援，兩隊人馬將於青島東路短兵相接。國民黨立院黨團書記長洪孟楷昨天表示，相信不會有衝突，若有衝突，發起者要負全責。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨不會介入。民眾黨團總召黃國昌則說，民眾黨不會去創造衝突與對立。

公民團體號召「青鳥」在6月19日到21日重回立院，他們借到的路權包括從鎮江街口到中山南路段的青島東路，以及濟南路。國民黨立委王鴻薇表示，國民黨當天借到的青島東路段是從鎮江街到林森南路。換言之，兩隊人馬僅隔一條鎮江街。

王鴻薇表示，過去國民黨有很多支持者，一直很想到法院附近來聲援、表達聲音，但國民黨沒有借場地，所以這次借了場地，讓北部的支持者到現場為他們加油打氣，因為台灣絕對不能只有一種阻擋國會改革的聲音，也希望讓更多支持國會改革、支持查弊案、支持查黑金、支持查黑箱的聲音能夠響徹雲霄。

洪孟楷表示，他相信絕對不會有衝突，畢竟所有衝突都不是由國民黨先發起，不管是立法院5月17日的九波大衝突，或者之後在街頭上的狀況，都不是國民黨主動挑起的，也因此，如果21日真的有任何暴力衝突的話，發起者要負完全責任。

不過，據了解，到底由誰來動員？國民黨中央及立院黨團目前仍然喬不攏，且當天國民黨立委要守在立法院表決，也難以動員群眾到場，屆時到底有多少「藍鳥」響應，仍待觀察。

對於國民黨號召群眾到立院聲援，吳思瑤表示，「青鳥」是公民朋友的自主串連，是社會能量的展現，民進黨不會干預，更不會介入，反觀國民黨的場子則是由黨部下達動員令，各個立委還有動員的責任額；她希望國民黨要自制，不要一味的動員群眾來發動任何可能的衝突。

黃國昌強調，台灣社會這時候需要理性對話，而不是像執政黨一樣藉由製造社會對立，以謀取政治利益；民眾黨尊重公民表達意見、集會遊行的權利與自由，但「不會去創造衝突與對立」。黃國昌更痛批民進黨，整個腦袋都在想怎麼散播謠言、製造衝突對立，反而要公開辯論時卻全部躲起來，實在令人無法理解。

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