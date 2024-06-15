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柯文哲：辯論就先跑 民進黨自己寫的ChatGPT都嘲笑

記者林宛諭／彰化15日電
民眾黨彰化縣黨部今天還辦了大胃王吃芭樂大賽，諷刺民進黨開芭樂票，柯文哲和張啓楷都一起吃掉芭樂。記者林宛諭／攝影
民眾黨彰化縣黨部今天還辦了大胃王吃芭樂大賽，諷刺民進黨開芭樂票，柯文哲和張啓楷都一起吃掉芭樂。記者林宛諭／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲今天上午參加立委張啓楷與彰化縣黨部聯合服務處成立大會，柯文哲批，國會改革案等民進黨不敢公開辯論，只會造謠，「不要再讓我嘲笑民進黨不敢戰了，真要找他們辯論就先跑」。

立法院即將在21日投票表決國會改革覆議案，柯文哲說，要讓人民了解，最快的方式就是電視辯論，藍綠兩黨也不要再浪費社會資源。

柯文哲說，現在只是民眾黨和國民黨合作去實現民進黨理想，尤其現在的總統有權無責，針對總統要到立法院接受黨團質詢不是很正常嗎？還有藐視國會罪，你只要看到以前蘇貞昌那種囂張的樣子，本來就應該推動，還有國會要有監督調查權，像快篩和疫苗案，政府說不給就是不給，所以改革根本不是國會擴權，這是國會要有反貪汙能力，這不是美國國會就有？台灣現在不是親美路線？以前民進黨都這樣主張，現在當政了就說不要。

「不要再讓我嘲笑民進黨不敢戰了，真要找他們辯論就先跑」，柯文哲說，就來電視辯論啊，要他們討論不敢討論，只會說要封假消息，把年輕人找來，再造謠，現在連民進黨自己寫的ChatGPT人工智慧都在嘲笑他們了。

今天媒體也問，民進黨立委沈伯洋昨天在花蓮宣講時說，民眾黨團總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁會有毀台計畫，還說會從北京蓋鐵路通台北，柯文哲停頓了一下說「你確定沈伯洋的智商狀況？精神狀況是正常的？確定後再來回答」，一旁張啓楷還笑著比了比腦袋。

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如今天還辦了大胃王吃芭樂大賽，諷刺民進黨開芭樂票，柯文哲和張啓楷都一起吃掉芭樂，今天國民黨立委謝衣鳳和前時力縣議員吳韋達也到場。

謝衣鳯上台致詞說，執政黨要有疼人民的心，而不是製造衝突、製造對立，讓台灣人民自己「相殺」，不要都是只為了選舉，而是要建設與進步，她和張啓楷、張雪如都是老朋友，其實只要是對的事情，就不應分黨派支持。

台灣民眾黨立委張啓楷與彰化縣黨部聯合服務處成立大會，國民黨立委謝衣鳳也到場。圖／...
台灣民眾黨立委張啓楷與彰化縣黨部聯合服務處成立大會，國民黨立委謝衣鳳也到場。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

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