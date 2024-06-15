柯文哲：辯論就先跑 民進黨自己寫的ChatGPT都嘲笑

民眾黨彰化縣黨部今天還辦了大胃王吃芭樂大賽，諷刺民進黨開芭樂票，柯文哲和張啓楷都一起吃掉芭樂。記者林宛諭／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲 今天上午參加立委張啓楷與彰化縣黨部聯合服務處成立大會，柯文哲批，國會改革案等民進黨 不敢公開辯論，只會造謠，「不要再讓我嘲笑民進黨不敢戰了，真要找他們辯論就先跑」。

立法院即將在21日投票表決國會改革覆議案，柯文哲說，要讓人民了解，最快的方式就是電視辯論，藍綠兩黨也不要再浪費社會資源。

柯文哲說，現在只是民眾黨和國民黨 合作去實現民進黨理想，尤其現在的總統有權無責，針對總統要到立法院接受黨團質詢不是很正常嗎？還有藐視國會罪，你只要看到以前蘇貞昌那種囂張的樣子，本來就應該推動，還有國會要有監督調查權，像快篩和疫苗案，政府說不給就是不給，所以改革根本不是國會擴權，這是國會要有反貪汙能力，這不是美國國會就有？台灣現在不是親美路線？以前民進黨都這樣主張，現在當政了就說不要。

「不要再讓我嘲笑民進黨不敢戰了，真要找他們辯論就先跑」，柯文哲說，就來電視辯論啊，要他們討論不敢討論，只會說要封假消息，把年輕人找來，再造謠，現在連民進黨自己寫的ChatGPT人工智慧都在嘲笑他們了。

今天媒體也問，民進黨立委沈伯洋昨天在花蓮宣講時說，民眾黨團總召黃國昌、國民黨總召傅崐萁會有毀台計畫，還說會從北京蓋鐵路通台北，柯文哲停頓了一下說「你確定沈伯洋的智商狀況？精神狀況是正常的？確定後再來回答」，一旁張啓楷還笑著比了比腦袋。

民眾黨彰化縣黨部主委張雪如今天還辦了大胃王吃芭樂大賽，諷刺民進黨開芭樂票，柯文哲和張啓楷都一起吃掉芭樂，今天國民黨立委謝衣鳳和前時力縣議員吳韋達也到場。