黑白集／卓上任未滿月 「大師兄」作用走調

行政院院長卓榮泰。（本報資料照片）

卓榮泰因在派系內的輩分和資歷，過去被稱為「謝系大師兄」；後來又因化解黨內「長昌之爭」、「英德之爭」，成為「民進黨 大師兄」。賴清德 任命他當行政院長，被認為與他身段柔軟、善於調和鼎鼐有關。但出任閣揆還未滿月，「大師兄」的作用似已走調。

甫就任時，比起蘇貞昌逞口舌之快，和陳建仁暗藏機鋒，卓榮泰身段確實柔軟。他兩度拜會韓國瑜，都強調「民生法案優先」。兩岸部分，卓榮泰與其他綠營人士不同，並未口出惡言，確有幾分大師兄風範。

但在善意表象下，卓榮泰公開對經濟部長郭智輝「挺核」踩煞車，讓內閣重回「非核家園」神主牌下；又對國會改革五法提出覆議，還暗諷國民黨 不敢倒閣。當覆議案被批造假，他則稱要和白委黃國昌「比公信度」。至此，一個好戰、為民進黨衝鋒陷陣的大師兄形象，已然浮現。

談到「大師兄」，最有名的當屬清末的義和團。那些大師兄們打著「扶清滅洋」口號，聲稱「刀槍不入、神功護體」，引發八國聯軍。結果神功不能護體，傷亡慘重不說，還被清廷當成罪魁禍首，被自己人當成背鍋俠。

卓榮泰出任閣揆，自有長官賴清德交辦的任務，也有要捍衛的民進黨利益。但閣揆的憲政義務卻遠超乎此，若只想以「民進黨大師兄」角色自居，未來不難想像。