我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳奕迅休克昏倒撞地 縫了30幾針 重慶6場巡演延期

你的iPhone能支援蘋果AI？ 分析師：逼用戶換新機

黑白集／卓上任未滿月 「大師兄」作用走調

黑白集
行政院院長卓榮泰。（本報資料照片）
行政院院長卓榮泰。（本報資料照片）

卓榮泰因在派系內的輩分和資歷，過去被稱為「謝系大師兄」；後來又因化解黨內「長昌之爭」、「英德之爭」，成為「民進黨大師兄」。賴清德任命他當行政院長，被認為與他身段柔軟、善於調和鼎鼐有關。但出任閣揆還未滿月，「大師兄」的作用似已走調。

甫就任時，比起蘇貞昌逞口舌之快，和陳建仁暗藏機鋒，卓榮泰身段確實柔軟。他兩度拜會韓國瑜，都強調「民生法案優先」。兩岸部分，卓榮泰與其他綠營人士不同，並未口出惡言，確有幾分大師兄風範。

但在善意表象下，卓榮泰公開對經濟部長郭智輝「挺核」踩煞車，讓內閣重回「非核家園」神主牌下；又對國會改革五法提出覆議，還暗諷國民黨不敢倒閣。當覆議案被批造假，他則稱要和白委黃國昌「比公信度」。至此，一個好戰、為民進黨衝鋒陷陣的大師兄形象，已然浮現。

談到「大師兄」，最有名的當屬清末的義和團。那些大師兄們打著「扶清滅洋」口號，聲稱「刀槍不入、神功護體」，引發八國聯軍。結果神功不能護體，傷亡慘重不說，還被清廷當成罪魁禍首，被自己人當成背鍋俠。

卓榮泰出任閣揆，自有長官賴清德交辦的任務，也有要捍衛的民進黨利益。但閣揆的憲政義務卻遠超乎此，若只想以「民進黨大師兄」角色自居，未來不難想像。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

營養午餐廚餘6都日逾1公噸 專法多年仍牛步

下一則

台18歲平均身高 男變矮女長高 醫：肥胖影響生長

延伸閱讀

柯建銘請益國會困境 蔡英文3叮嚀籲全黨挺賴清德

柯建銘請益國會困境 蔡英文3叮嚀籲全黨挺賴清德
綠委質問頂不住？經長改口：非核家園態度沒變

綠委質問頂不住？經長改口：非核家園態度沒變
政院覆議若敗 卓榮泰：沒辭職選項 反問在野是否放棄倒閣

政院覆議若敗 卓榮泰：沒辭職選項 反問在野是否放棄倒閣
NCC訴訟費飆千萬 卓榮泰：機關權利

NCC訴訟費飆千萬 卓榮泰：機關權利

熱門新聞

藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
明天是端午節，命理師楊登嵙分享端午節的民俗觀念。(本報系資料照)

明天端午節 5大民俗禁忌必知 1理由禁止壞壞

2024-06-09 12:55
輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

NVIDIA黃仁勳颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出

2024-06-05 06:59

超人氣

更多 >
這10個碩士學位 畢業後起薪最高

這10個碩士學位 畢業後起薪最高
忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻
美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚

美4名大學講師在中國吉林被刺傷 全身鮮血畫面驚悚
美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和
章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠