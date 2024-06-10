SRF電廠復活 「出賣最挺綠營鄉親」 地方將抗爭

桃園市府廢止3家SRF電廠進桃科，曾說市府不同意可撤銷許可的前立委、法務部政次黃世杰9日未回應。圖為業者去年辦說明會，大潭里長跳上桌發言。(本報資料照片)

桃園市府宣布廢止同意三家SRF電廠進駐桃園科技工業園區卻被經濟部撤銷，地方譁然，在地民代揚言不惜代價抗爭到底。國民黨 市議員凌濤說，賴政府恢復SRF電廠設立「心意已決」，才由環境部、經濟部來達成任務，連演都懶得演了，但「彭啟明部長真要拿自己的專業形象對賭」？

本報系聯合報報導，現任法務部政務次長黃世杰在競選桃園立委期間，曾稱桃園市府若反對廠商進場可撤銷許可，昨上午對記者表示會書面說明，不過直到晚間仍無回應。黃的助理表示，黃一整天在外有行程，今天才會說明。

桃園市環保局長陳世偉直言，依桃科土管要點，廢棄物處理業不能進駐，當時的民進黨 政府卻另立名詞，讓三家SRF電廠以「再生能源發電業」名義專案核准入園，同時給予更多空汙排放量許可，宛如走後門。

陳世偉表示，SRF電廠處理的廢棄物包含事業廢棄物和一般家戶廢棄物，容易導致空氣汙染 物排放超標，是當地民眾擔憂的主因；市府會重新核配廠商排放空氣汙染物的總量，促使三廠商投入更多資源在空氣汙染防制設備，廠商也可能會重新評估繼續設廠是否符合經濟效益。

國民黨立委涂權吉表示，SRF議題去年立委選舉期間受關注，時任行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、立委黃世杰信誓旦旦稱市府若反對廠商進場可否決，但當市長張善政撤銷業者許可，經濟部又讓廠商訴願成功，證明SRF進駐觀音就是政治考量。

「執政黨最終還是決定出賣最挺民進黨的觀音鄉親。」國民黨桃園市議員吳進昌說，在SRF議題上，最大護法莫過於民進黨政府，民進黨魚肉、戕害觀音鄉親，「官逼民反」，地方會不惜一切代價抵抗，不排除揭竿而起。

台北中國時報報導，觀音區大潭里長彭明聰痛批，總統、立委選完後，經濟部竟然圖利廠商、打臉自己的說法，如今桃園市政府也阻擋不了，在地人不能坐以待斃等死。

彭明聰說，大潭里已有焚化爐、大潭電廠，現在又有三家SRF廠敗部復活，未來勢必空汙超標。政府不讓人民安居樂業，最壞的打算要帶領里民抗議，誓死捍衛家園。