中央強行撤銷地方處分 桃園非首例 中市處分中火也被撤

台中火力發電廠。(本報資料照片)

中央強行撤銷地方政府處分，桃園並非首例。台中市府2019年因台中火力發電廠違法啟用二號機組，勒令停止操作，三度裁罰中火共1800萬元（台幣，下同，約55萬5500美元），遭當時的環保署撤銷處分；中市環保局聲請停止執行撤銷處分，但被最高行政法院駁回確定。

另外，行政院2020年還函告「台中市生煤管制條例」部分條文牴觸「空汙法」，應屬無效；中市議會提起釋憲，但3年多來始終沒有下文。市府另以「空汙法」無法全面符合台中市空氣品質管制需求，2022年提出「台中市重大空氣汙染 管制自治條例」草案，議會通過後送行政院核定，政院迄今也尚在審查。

台中市無黨籍議員林昊佑說，台電中火過去短短5年遭罰35次，總計近1.6億元罰金，且年年遭罰仍屢屢汙染，台電繳款了事，不顧民眾健康，「台中市府面對中火這樣的汙染大戶，是不是沒轍？」

市長盧秀燕強調，只要影響市民健康、汙染環境，市府皆開罰巨額罰金，絕不手軟。她日前答詢表示，過去中火要求增氣拆煤，第一階段談判成功；但現在中火又提出要增加四部燃氣機組，市府已啟動談判，因過去第一階段談判成功案例有例可循，增一部就要拆一部，希望第二階段談判能比照，守護台中市民健康。