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行動內閣？環境部長：垃圾山12年才能全去化

記者 鄭朝陽

台灣這幾年從科技島淪為垃圾島，面對難堪的「垃圾百岳」天際線景觀，環境部長彭啟明日前在立法院答詢時表示，將透過升級全台24座焚化爐、新建五座焚化爐，最快2036年才能完全去化；不禁令人懷疑，如果「彭公移山」要再等12年，說好的「行動創新AI內閣」呢？

總統賴清德上任時，將新內閣定位為「行動創新AI內閣」，期許內閣秉持行動與創新精神，解決民瘼、回應人民的期待。各地垃圾山不時自燃，排放濃煙、毒氣，孳生蚊蠅、潛藏疫病風險，受害的居民要閉門窗、戴口罩度日，無不期待早日消除這些毒瘤，若清理要再等12年，等於橫跨三任總統任期，這是有行動力和解決問題能力的內閣嗎？

當稱霸全球的護國神山與垃圾山為鄰，而且垃圾山不時起火汙染護國神山群的員工，看在國際人士眼裡是何等諷刺的畫面。民進黨執政八年，垃圾百岳愈堆愈多，中央環保官員似已習以為常，殊不知火災空汙戕害民眾健康甚鉅，殊不知這是讓台灣科技島顏面掃地的不堪情景，但中央調度處理垃圾失靈，放任一般與事業廢棄物產量逐年攀升，以致淪為垃圾島之譏。

彭部長曾是很受歡迎的氣象網紅，掌握民意也一再呼籲政府要有魄力；如今自己登上廟堂，正是施展身手的好機會。全台垃圾山是迫在眉睫的難題，民眾不能再等，環境部應提出移除垃圾山的儀表板，向全民公開去化效率，當成台灣環境進步或部長、內閣的績效指標，這會比公布部長每日行程，更能獲得社會肯定。

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