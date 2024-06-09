我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時隔2個多月 中國高人氣大熊貓「福寶」12日將正式見客

當局隱瞞？重慶龍舟隊訓練時翻船 3死多人傷 隔了4天才曝光

覆議案15天自動生效 藍堅守議場防綠癱瘓議事

記者屈彥辰／台北9日電
國民黨團書記長洪孟楷喊話民進黨不要暴力杯葛議事。(本報資料照片)
國民黨團書記長洪孟楷喊話民進黨不要暴力杯葛議事。(本報資料照片)

行政院主張國會改革法案窒礙難行，待賴清德總統核可後將移請立法院覆議，覆議案送達立法院15天內，立院必須做出決議，逾期未決，原決議失效。國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，收到覆議時，會請立法院長韓國瑜就覆議案處理時間召集朝野協商，及確認是否邀請行政院長卓榮泰來說明，他並喊話民進黨不要暴力杯葛議事。

根據時程推估，立法院最快18日院會就可能表決，為防範民進黨癱瘓議事，國民黨立委主張堅守議場。國民黨立委賴士葆表示，覆議案送來立法院後，15天內一定要處理，也不排除民進黨杯葛議事的可能，拖過15天，覆議案就自動生效，國民黨團勢必仍要堅守議場，讓議事順利進行，才能否決覆議案。

洪孟楷昨呼籲民進黨立院黨團，切勿製造衝突，杯葛議事，民眾不希望執政黨當家鬧事，既然行政院提覆議，應回歸民主程序，以投票進行議事，覆議案要記名投票，民進黨團勿有惡意行為癱瘓議事，否則所有責任都會算在民進黨頭上。

國民黨立委王鴻薇說，根據立法院職權行使法第34條，覆議採記名投票表決，如同選舉立法院正副院長。民進黨能做的最惡劣「奧步」是可能將立法院秘書長周萬來的議事文件搶走，或將投票箱搶走、破壞，更甚者是霸占主席台，使議事無法進行。

王鴻薇表示，國民黨團尚未對此討論因應策略，但以她個人想法，她傾向按照議事規則進行，倘若民進黨要做到醜態百出、執政當家鬧事，將受到大家共同譴責，民進黨一方面宣稱民主已死，要求討論、按照民主程序，另一方面覆議亦為法定程序，卻要破壞議事，醜態不只呈現在民眾面前，也將呈現在國際上。

民進黨 國民黨 投票

上一則

冷眼集／善意？惡意？政府挖坑業者跳

下一則

柯建銘喊來歸 藍白立委：不如勸民進黨回頭是岸

延伸閱讀

拜登再提出兵護台 洪孟楷：大國博弈勿把台灣當籌碼

拜登再提出兵護台 洪孟楷：大國博弈勿把台灣當籌碼
趙天麟任榮剛獨董 王鴻薇諷：不分晝夜「兩岸交流」被看中

趙天麟任榮剛獨董 王鴻薇諷：不分晝夜「兩岸交流」被看中
年底又見斷交？外交部長：中共一定會出手

年底又見斷交？外交部長：中共一定會出手
綠要罷免藍白立委？ 王鴻薇批玩小動作操作對立

綠要罷免藍白立委？ 王鴻薇批玩小動作操作對立

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳(右三)。(記者吳康瑋／攝影)

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

2024-05-30 10:15
藤壺外貌似火山口，藤壺肉是東北角在地漁民夏季節限定美食。(新北市漁業處提供)

口感像蝦肉、風味類蟹膏 台灣這款「帶殼美食」夏天才吃得到

2024-06-03 19:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。(中央社)

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

2024-06-08 03:30

台基隆山崩瞬間 傷者第一視角曝光

2024-06-03 15:27
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

網路瘋傳將邀在台美國公民討論撤僑？AIT回應了

2024-06-07 13:17
孫安佐在住家附近受訪。(記者沈昱嘉／攝影)

孫安佐與狄鶯和解 嗆爸：別做偷雞摸狗的事

2024-06-01 21:06

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親
新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題