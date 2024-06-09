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柯建銘喊來歸 藍白立委：不如勸民進黨回頭是岸

記者屈彥辰、歐陽良盈／台北9日電
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左二）、副總召黃珊珊（左）、幹事長吳春城（左三）等人7日舉行記者會表示，黨團不支持政院的覆議。（中央社）
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左二）、副總召黃珊珊（左）、幹事長吳春城（左三）等人7日舉行記者會表示，黨團不支持政院的覆議。（中央社）

行政院對國會改革案提覆議，民進黨立院黨團總召柯建銘稱覆議案差六票過關，喊話藍白立委「起義來歸」。藍白立委昨回應，柯建銘與其要藍委起義來歸，不如請綠委們「迷途知返」，勸民進黨回頭是岸，一起落實國會改革，不要執迷不悟堅持覆議。

國會改革法案三讀後，網路上即有罷免國民黨立委名單，點名24名藍委揚言罷免。由於柯建銘不斷強調覆議案差六席即可過關，傳出綠營私下接觸藍委，以罷免當籌碼試圖拉攏。

柯建銘昨強調，反覆議、反罷免等於反憲政、反民主，呼籲在野黨立委別螳臂擋車，對國民黨全台宣講行動，反制全台青鳥行動，柯反諷，「這創舉根本可以得政治諾貝爾獎。」

對於柯建銘喊話起義來歸，多位國民黨立委都表示沒有與綠營接觸，藍委廖偉翔表示，柯建銘與其要藍委起義來歸，倒不如請綠委們迷途知返，找回初衷，在野黨對於國會改革立場堅定，不管用明示、暗示或威脅利誘，在野黨非常團結，不會被民進黨分化。國民黨立委黃健豪昨批評，柯建銘是垂死掙扎，國民黨不會退讓。

民眾黨立委林國成喊話奉勸民進黨「回頭是岸」，若不改變一黨獨大心態，繼續這樣錯誤策略，「要誰起義來歸？」他強調，之前院會三讀時，民眾黨團怎麼投，覆議案仍舊是怎麼投，民眾黨堅持推動國會改革立場不會改變。民眾黨立院黨團總召黃國昌強調，民眾黨團態度很清楚，就是反對行政院所提毫無事實基礎的覆議。

民眾黨立委林憶君說，「起義」要對抗不公不義，但國會改革是正義，民進黨不要執迷不悟堅持覆議。

國民黨 民進黨 罷免

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