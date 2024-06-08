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國會改革全覆議 行政霸權毀憲亂政

記者 程平、王千豪

賴清德總統就職至今尚未滿月，朝野早已烽火連天。行政院日前將國會改革法案冠上「七大罪名」，包含民進黨認同的項目在內全數覆議，為反對而反對，除了加劇朝野緊張，行政院如「太上院」般的全數否定立院的法案，毫無掩飾的行政霸權，賴政府未來四年執政，還能如他在五二○就職演說所稱，「團結力量大，繼續壯大國家」？

憲法增修條文規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有「窒礙難行」時，得經總統之核可後移請立法院覆議。但憲法並沒有規定，行政院可以針對立院立法過程指手畫腳，甚至定義哪些立委要行使的職權屬於違憲，作為提出覆議的理由。

可是在這次政院提出的覆議理由中，第一點就指立院在審查國會改革法案時沒有實質討論，違反民主原則，很明顯仍停留在過去八年民進黨完全執政的思維，把立院當政院立法局，毫不掩飾的干預立院內部的議事爭議，這才是有違院際分際。

而依據憲法增修條文，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」。就算在現行的立院職權行使法也明定，「立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題」，「就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告」。立院這次修改僅將國情報告改為定時舉行，且總統應依序即時回答，卻被政院代替大法官扣上違憲的大帽子，掩飾讓賴總統面對民意的窒礙難行。

在民進黨發動青鳥行動將國會改革醜化成「國會擴權」後，政院提出的覆議卻明顯逾越院際分際，干預立法、司法、監察三院的憲政權力，政院恐怕才真的是赤裸裸毀憲亂政的「行政擴權」。

民進黨 賴清德 預算

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