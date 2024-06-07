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綠諾曼第大反攻 劍指韓國瑜 藍諷「蹭」韓

台灣新聞組／台北7日電
立法院長韓國瑜不當「喬王」。(記者曾學仁／攝影)
立法院長韓國瑜不當「喬王」。(記者曾學仁／攝影)

新國會開議以來，民進黨立法院黨團失去席次多數優勢，在表決中居於劣勢，近期綠營發起反攻，將矛頭對準立法院長韓國瑜。民進黨團總召柯建銘表示，韓國瑜主持議事不中立、法案未經協商就要強行表決，還領銜提案花東交通案2兆元台幣錢坑，「笨蛋，問題就在韓國瑜」。國民黨立委則反擊，綠營的批評只是為了「蹭」韓國瑜。

柯建銘表示，國會最後的長城，是民進黨築起來的，昨天是6月6日諾曼第登陸，民進黨團要築起最後長城大反攻，要逼藍營道歉撤案錢坑法案，才能解決問題，希望下個會期是個正常的立法院。柯建銘說，韓國瑜是「青鳥行動」最後一個頑強抵抗者，法案要先協商這件事，他出來罵、寫臉書，講了多少次了，韓國瑜都當作沒聽到。會如此發展的原因，大家要想一想，不是中國不然是什麼？「台灣人民不是白癡，白癡是你自己」。

民進黨立委林楚茵表示， 4年前的昨天，是韓國瑜被罷免高雄市長的日子，很遺憾，4年後的韓國瑜就算變成立法院長，草包沒有變，甚至壞心眼成為「傅隨組織」一員，國民黨爛戲沒人看得懂，總有人該負責。

國民黨立委王鴻薇表示，拜民進黨之賜先前罷免韓國瑜，韓才有機會當上立法院長，林楚茵等綠營人士至今還在崩潰，所以才來蹭韓國瑜。

韓國瑜本人則一派輕鬆，昨天中午偕副院長江啟臣宴請司法法制及衛環委員會藍委餐敘。與會的國民黨立委羅智強表示，基本上是好朋友聚會，沒有太多嚴肅的話題。國民黨團首席副書記長林思銘表示，席間有談到花東交通三法，大家認為經過詳細討論，再看怎推動。

國會改革大戰結束後，行政院昨向立法院提出覆議，朝野從對峙走向開戰，民進黨團總召柯建銘直指「問題就在韓國瑜」，抗議韓主持議事不中立，未經協商就強行表決，還領銜提案花東交通案兩兆錢坑。新政府上任尚未滿月，就把箭靶對準國會議長，綠營側翼同步對韓發動攻擊，宛如當年黑韓產業鏈再現。

前院長王金平重視坐下來「喬」，每遇爭議就協商，堅持「尊重少數、包容多元，接納異見」。韓國瑜不當「喬王」，主持協商強調公開透明，協商不成就表決，按議事規則走；面對朝野衝突，他用韓式幽默緩和，國會大亂鬥議場喧囂時，韓突然宣布要大家祝綠委吳思瑤生日快樂，一句話緩和緊張氣氛。朝野劍拔弩張，韓國瑜宴請藍委，表達希望暫緩推動衝突法案。他還出席委員會旁聽打詐專法進度，以身作則盼立院朝野能將焦點拉回民生政策正軌。

過去面對媒體總是金句連發，現在韓一概彎腰拱手稱「謝謝、小心」，謝絕採訪；「遲到」不再與韓畫上等號，韓院長守時，接見外賓、主持院會皆分秒不差。政壇謠傳台中市長盧秀燕、與韓國瑜、立院副院長江啟臣「韓江盧」三人可能結盟競爭國民黨主席，韓深夜發新聞稿澄清，強調議長不參與政黨事務，第一時間止住謠言，嚴守中立形象。

當年狠甩阿扁一耳光的「立院衝組」、捲起全台韓流的「禿子菜販」，被罷免沉潛多年後，韓重返政壇坐上國會龍頭寶座，更謹慎低調，「韓國瑜二．○」蛻去輕佻冒進，展露的是政治手腕與深算。不當「喬王」，不讓立法院成為「喬家大院」，韓國瑜樹立國會議長新風格，下一步面對朝野覆議大戰，如何化解對立、維持國會形象，考驗他的真本事。

韓國瑜 民進黨 國民黨

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