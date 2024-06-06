廢監院又要等下個星期五？綠遭疑一拖再拖打假球

監察院長陳菊重申全力支持廢監院，民進黨立院黨團總召柯建銘(圖)說，這不是最優先題目。(本報資料照片)

廢監院話題再起，監察院長陳菊昨天帶頭重申全力支持廢監院；但民進黨 立院黨團總召柯建銘卻說，這不是最優先題目。究竟哪個才是民進黨主張？外界無不霧裡看花。連綠營內部都對是否修憲喬不攏，廢考監恐遙遙無期，又要等「下個星期五」了。

「下個星期五」是2020年開始的網路流行用語，用來揶揄民進黨政府對於某些議案一拖再拖。該詞源自2020年4月，時代力量立院黨團提案將華航正名為台灣航空，結果柯建銘以該天程序未到該案，表示「下星期處理」；但在逕付二讀後，到同年6月底，都再無下文。網路鄉民於是開始以最初提案星期五，加上柯建銘說的下星期，合成「下星期五」，作為嘲諷。

廢除監察院，又是一起典型的「下個星期五」事件。除了陳菊帶頭表態外，民進黨立委陳亭妃也領銜提案，且多達30名民進黨立委連署，但在國會改革法案三讀之後、內外環境逐漸成熟之際，執政黨大黨鞭依舊認為，尚不到處理時機。

民進黨內反對此時修憲廢監院的思維是，該議題由在野黨發起，執政黨不應隨在野黨起舞，因此一方面「踩煞車」，也要藉機制止某些想出頭的綠營立委「衝過頭」。

民進黨內部對廢監院態度不一致，更反映出賴清德 就任總統以來，缺乏有系統地橫向溝通，以致連黨團內部都有雜音。

但如陳菊所言，廢考監回歸三權分立是民進黨長期主張，未曾改變，現在在野黨一同來響應，本是好事一樁，此時不推動，更待何時？賴政府若不能先釐清黨內修憲爭議，恐遭質疑「又打假球了」。