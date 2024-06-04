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黑白集／榨乾台電挺綠能 卓揆獅子大開口

黑白集
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)

行政院長卓榮泰到立法院施政報告，說未來6年將投入9000億元(台幣，下同，約278億3853萬美元)「挺綠能」。事實上，台電為了「挺綠能」，從2019年至今，財務虧損恰好將達9000億元。卓揆的6年9000億，不必等到2030年，就能先達標了。

台電過去是國營事業「金雞母」，但遇上蔡政府的能源轉型政策，財務卻變連年紅字。2019到2021年仍小賺，但2022年起，每年虧損都超過2000億元。若非政府撥補1000多億元，到今年為止，6年即大虧6000多億元。一旦核四認列虧損，又將再添2400億元損失，6年9000億今年就能達標。

賴政府說，台電虧損是因俄烏戰爭，燃料價格上漲。但成本上漲，台電還自斷手腳把成本最低的核電除役，改用高價買綠電，這公司是頭殼有問題嗎？說穿了，台電的鉅額虧損是因為「肥綠電」，榨乾台電去補貼綠能財團。

若是為減碳而發展綠能，倒無可厚非。但從堅決反核、獨厚風光發電看，民進黨挺綠能，是在「挺綠色業者」。過去8年綠能弊案連連，已成了「貪腐」和「圖利」代名詞。

卓榮泰的6年9000億，比蔡英文「8年8000億」的前瞻計畫花錢還凶，真是獅子大開口。尤其，賴清德就任前就標定氫能、地熱等為「下一波綠能」，並排除核能。「綠能你不能」的吃錢胃口，真不是蓋的。(轉載自聯合報)

綠能 減碳 賴清德

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