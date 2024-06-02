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蕭美琴擲瓶 第9艘巡防艦「長濱艦」交船下水

記者潘奕言／高雄即時報導
副總統蕭美琴（左3）將長濱艦模型交給海洋委員會主委管碧玲（中）。（記者潘奕言／攝影）
副總統蕭美琴（左3）將長濱艦模型交給海洋委員會主委管碧玲（中）。（記者潘奕言／攝影）

台副總統蕭美琴2日上午至高雄市旗津中信造船廠主持「永康艦交船、CG611命名下水暨PP-3520艇交船」聯合典禮，將第9艘600噸級巡防艦（CG611）命名為「長濱艦」。未來永康艦將駐守南部、長濱艦駐守東部、PP-3520艇駐守金門，守衛我國海疆。

蕭美琴致詞時指出，因應台海周邊多變情勢，海委會透過籌建海巡艦艇發展計畫，2018年開始編列426億元預算，預計到2027年共打造141艘，總噸位3萬3220噸新式海巡艦艇，守護國家與人民，全力落實國艦國造精神。

她表示，政府的國艦國造、海巡艦艇造艦計畫，為台灣造船產業帶來空前榮景，帶動造船產業鏈發展，包括船舶設計、材料裝備、軍工檢驗等，估計創造數千個工作機會，帶來5千億元以上產值，提高台灣造船產業國際競爭力。

她說，台灣是個海洋國家，賴清德總統在520就職演說上提到，我們要探索海洋、發揮海洋國家優勢、豐富人民海洋生活、投入海洋科技研究、推動海洋產業發展，除了提升國家競爭力，經濟產業也能往更多面向發展。

她也感謝海巡同仁在第一線，面對台海周邊灰色地帶不斷侵擾時，展現高度專業，面對突發狀況臨危不亂、捍衛國家海洋國土。更與其他相關單位合作，掌握台海動態，與國際伙伴共同確保區域穩定與國家安全。

蕭美琴也將3艘艦艇的模型，分別遞交給金門海巡隊長、南部地區機動海巡隊長，及中信造船公司董事長韓碧祥，並為第9艘巡防艦（CG611）頌命名詞及擲瓶下水，為興建中之巡防艦艇祈福。蕭美琴念道，「我為你命名與擲瓶，我由衷祝福你，巡航四海、一帆風順，我正式命你的名為『長濱艦』。」

海洋委員會主委管碧玲表示，近期海巡署應對中共軍演時，同樣由中信船廠所建造的萬里艦，也在第一線應對中國軍艦，英勇守護國土。今年預計將交船22艘海巡艦艇，強化海巡力量。

長濱艦。（記者潘奕言／攝影）
長濱艦。（記者潘奕言／攝影）
永康艦。（記者潘奕言／攝影）
永康艦。（記者潘奕言／攝影）
副總統蕭美琴為長濱艦進行頌命名詞及擲瓶下水儀式。（記者潘奕言／攝影）
副總統蕭美琴為長濱艦進行頌命名詞及擲瓶下水儀式。（記者潘奕言／攝影）

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