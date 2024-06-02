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傳賴啟動院際協調 藍委：沒空間

台灣新聞組／台北2日電

國會改革法案三讀闖關後，朝野進入延長戰；有媒體報導賴清德總統擬依照憲法職權啟動「院際協調權」，總統府發言人郭雅慧昨天表示，總統府日前已表達對民進黨立法院黨團宣布聲請釋憲，及行政院研議提出覆議，總統皆予以尊重，並將在收到立法院咨文及行政院呈後，審慎因應、依法處理，目前並無啟動院際協調的相關規劃。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指出，目前應該沒有進入總統院際調解權的規劃。吳思瑤解釋，憲法44條明定，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之」，也就是說，是憲法未規定者，才需啟動總統院際調解權。針對國會擴權法案，目前行政院、立法院都是依據憲法所授權的救濟手段，進而提出「覆議」和「釋憲」，目前也在進行中。

國民黨立委徐巧芯則表示，民進黨汙辱、暴力對待在野黨，沒有協商空間了，這是賴清德自己造成的。徐巧芯表示，只要立法院有堅持立法院的版本，還是必須要先走覆議的程序， 再去公布施行。至於要不要用院際協商解決，那是賴清德、民進黨的事情。

徐巧芯表示，縣市首長非常支持國會改革，再加上修法過程中，民進黨立委對立法院長韓國瑜實施暴力，這是完全不被允許的；若是大家乖乖坐在位子上表決，民進黨輸了，賴清德、民進黨還有機會宣稱要用院際調解權來跟國會談，問題是民進黨實施軟禁跟綁架立法院長，且不斷叫囂，用很難聽的字眼罵韓國瑜，請問這要怎麼調解？

民進黨 賴清德 韓國瑜

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