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國會改革法案 綠將覆議、釋憲 賴清德支持

台灣新聞組／台北30日電
行政院長卓榮泰(右)29日到立法院拜會，國民黨立法院黨團總召傅崐萁(左)率黨團幹部出面接待。(記者邱德祥／攝影)
行政院長卓榮泰(右)29日到立法院拜會，國民黨立法院黨團總召傅崐萁(左)率黨團幹部出面接待。(記者邱德祥／攝影)

立法院前天三讀通過國會改革法案，行政院表態研議覆議，民進黨立法院黨團也預告將聲請釋憲。身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中執會表示，對政院、立院黨團做法，都表示尊重、支持。行政院長卓榮泰則在拜會立法院長韓國瑜和藍綠立院黨團時重申，會在憲政秩序下，依照程序表達意見。

卓榮泰表示，確實看到通過幾個法案引起社會不少的爭議，尤其在院外有很多民眾認為看不到整個程序內容的正義；行政院也認為當中條文有部分在未來執行上有窒礙難行之虞，有些部分是跟憲政程序有相關，憲政機關必須負起責任，行政院會在收到立法院來文後，審慎研議如何善盡憲政機關的職責。

卓榮泰表示，捍衛民主憲政是憲政機關必須要完成的事，也希望在了解整個過程後提出的行為，能夠得到立法院各黨團與民進黨團全力支持，希望立法院不要當作是對立院的不禮貌，因為這是行政院維護憲法、遵守憲法、捍衛憲法的實質表現。卓榮泰會見韓國瑜時表示，將透過憲政程序請立法院再次審視，也請立法院諒解。

國民黨團總召傅崐萁向卓榮泰表示，希望卓榮泰再思考一下，不要剛就任，就提出與國會相抗衡的做法。

民進黨團總召柯建銘重申，民進黨團一定會聲請釋憲，正在加緊腳步找專家學者撰寫釋憲文，黨團有自己的時間表。他表示，未來黨團和行政院團隊會繼續並肩作戰，大家方向和目標都會一致，希望推動國家改革、增加人民福祉，也希望朝野盡量能夠以溝通取代對抗。

至於在野黨質疑，賴清德總統可能以不公告相關三讀條文實施反制，民進黨團幹事長吳思瑤表示，「惡法亦法」，賴總統一定會依程序公告，行政院也表態要提覆議，民眾黨團尊重。

立院人士分析，立院預計會在下周將完成三讀的國會改革法案送交政院；覆議要經行政院會通過，預期政院提出覆議時間點，應在下周四。

民進黨 賴清德 韓國瑜

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