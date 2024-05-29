我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

新聞眼／國會改革案 朝野大戰4回合 有學到教訓？

記者 唐筱恬

國會改革法案昨在立法院完成三讀，此法不僅耗費四天四夜，更不斷上演場內外衝突。一部名為改革的法案，為何鬧得滿城風雨？藍白雖合占國會多數，但尚未能細膩思考立法技術；綠營則還留在一黨獨大思維，學不會妥協合作。藍綠白大戰國會改革四回合後，彼此都上了一堂寶貴的課。

回顧此波國會改革最初立法背景，是民眾黨團總召黃國昌高舉「國會改革」，給藍綠出考題；隨著韓國瑜當選立法院長，也成了藍白合作的第一個三讀法案。

民進黨雖對外宣稱「沒有討論、不是民主」，但此案在立院司委會曾召開一場專案報告、兩場公聽會、一場委員會層級協商。不過，國民黨在無要求韓國瑜召集協商下，送入院會表決，企圖在五二○總統就職前闖關，大吐藍營被碾壓八年悶氣。但如此也被民進黨抓到「無程序正義」小辮子，甚至引發民團號召包圍立院。

民進黨團對外表現出「想討論」的樣子，但在司委會卻不斷發動程序發言、40次散會動議，無心討論在先；國民黨束手無策、一鼓作氣把法案送入院會後，卻未考量到高度政治爭議法案，就必須更善用議事技巧處理，以過去立院闖關ECFA、前瞻條例等，條文簡單且時間選在可跨夜處理的臨時會，法案才可快速通關。

案子進院會後，藍白再修正動議本身就多達33條，再加上民進黨團使出案海戰術後變69條，並輔以點名表決、記名表決等拖延，導致審查曠日廢時，立委都兵疲馬困之餘，更讓民進黨爭取到時間，得以凝聚廣大支持者。

面對民團抗爭，國民黨團為防「太陽花2.0」事件重演，這才卯足全力出動國會改革懶人包等文宣戰。28日院會後，國會改革一戰終於可休兵，藍白還揚言修正NCC組織法、吹哨者保護法等，朝野衝突恐怕仍會一再上演。

民進黨團失去國會多數後，這次踢到鐵板，又有執政者包袱，未來勢必要三思「朝野對話」的可能性。朝野若能從錯誤中學習，才不致浪費國會改革這一戰。

民進黨 國民黨 韓國瑜

上一則

新聞評論／狼性賴清德搭配羊性卓榮泰 行得通嗎

下一則

WAN-IFRA全球大賽 聯合報系數位訂閱制奪冠

延伸閱讀

台國會改革法案三讀通過 國會調查權、聽證權入法 綠將提釋憲

台國會改革法案三讀通過 國會調查權、聽證權入法 綠將提釋憲
台國會職權修正案政院研議提覆議 傅崐萁：奮戰到底

台國會職權修正案政院研議提覆議 傅崐萁：奮戰到底
台國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

台國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文
台立院審國會職權法案 美學者：反對黨應聚焦國防政策

台立院審國會職權法案 美學者：反對黨應聚焦國防政策

熱門新聞

微熱山丘今年6月將攜手台北國際電腦展，打造奉茶坊，以台灣道地人情味迎接國際貴賓，這也是台北電腦展首次讓贊助商以烘焙業身分參與，寫下史無前例的新合作模式。（微熱山丘提供）

這家台灣經典鳳梨酥前進COMPUTEX 黃仁勳、蘇姿丰吃得到

2024-05-25 02:50
周杰倫遭到中國網友點名仍未表態。圖／摘自臉書

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

2024-05-26 16:16
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

2024-05-28 06:21
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費