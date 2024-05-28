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國會改革拚三讀 決戰最後15條文 藍白批綠昨是今非

台灣新聞組／台北28日電
藍委28日7時準時占主席台，朝野和平互擺布條未衝突。(記者蔡晉宇／攝影)
藍委28日7時準時占主席台，朝野和平互擺布條未衝突。(記者蔡晉宇／攝影)

立法院本周五院會預定進行新任行政院長卓榮泰施政報告及總質詢，朝野今天決戰國會改革法案。國民黨團昨下午發動立委輪班守議場，今早7時一到，國民黨立委搶先入場，多位藍委順利占主席台，力拚讓國會改革法案順利二、三讀；民進黨團將持續以文攻取代武鬥，黨團總召柯建銘嗆聲三讀後「一定聲請釋憲」。民間團體則發起「五二八我藐視國會，青鳥行動」，號召11縣市民眾繼續包圍立院。

立院表決戰進入第四回合，藍綠立委今天都顯疲態，一早入場前，藍委們僅在議場門口對綠委喊話「要排隊」，綠委們則回應，「有啦」、「外面下雨耶」，較前三回入場即發生衝突，較為和緩。

藍綠立委入場後，如同上回都祭出「布條大戰」，一進議場就在場內掛滿標語布條。藍綠的布條都有更新，國民黨團在議場掛出「改革查弊，民進黨怕什麼」、「堅定改革，全面查弊」布條；民進黨團則掛「民主已死，國會輓歌」、「反黑箱、撐民主」。

上周五藍綠為掛布條，大打出手，甚至連民眾黨立委都捲入，今天藍綠仍有零星口角，但場內氣氛大致和緩。

黨團人士表示，國會改革相關法案剩下約15條條文待表決，民進黨團預期繼續祭出拖延議事戰術，所有法案可望在下午4時左右完成三讀。　

「立法院職權行使法」修正草案，在綠營發動「案海戰術」下，歷經立法院3天3夜表決車輪戰後，全部67個條文中，只剩下15條文待處理，全是民進黨所提再修正動議版，皆為「不予增訂」。

立法院人士估計，若綠營在院會持續喊「有異議」，並要求點名、記名表決，一條需約20分鐘，再加上三讀還要宣讀條文、立委發言等，估計要挑燈夜戰才能完成三讀。

藍綠白黨團備戰今天院會，國民黨團昨中午開完黨團大會後，立委即排班夜守議場。民眾黨主席柯文哲昨說，國會改革通過的多是民進黨過去的主張，卻被說是毀憲亂政；這次表決不涉及花東三法，民進黨散布2兆（台幣）錢坑等假訊息煽動群眾，認知作戰最大來源是民進黨。

已有公民團體考慮發動公投，柯建銘稱民進黨團一定聲請釋憲，「否則國家會完蛋」；他預告，聲請釋憲包含兩部分，一為就法案內容本身提「實體釋憲」，另一則主張法案沒有按程序、表決票數算錯等「程序性違憲」，民進黨團將整理所有資料交由大法官定奪。

藍白兩黨團昨開記者會痛批民進黨昨是今非、國會改革跳票在先。國民黨團秀出1993年，民進黨前立委沈富雄、陳水扁、柯建銘等人修訂「立法院聽證調查法」草案，若拒絕出席作證、提出證言或紀錄者，處1年以下徒刑；於聽證會虛偽陳述者，處7年以下徒刑。

國民黨立委羅智強指出，民進黨當年版本比現在國民黨版本嚴苛許多，呼籲民進黨「不要鬧了」。黃國昌強調，民眾黨團版本自我限縮非常多，「如果這樣的條文叫做擴權，民進黨以前豈不就是濫權？」

柯建銘反駁藍白顛倒是非、胡說八道，指31年前民進黨立委共同提出草案，是因民進黨從1991年便倡議五權變三權，但草案付委後並未審查；2016年民進黨全面執政後，國會改革修法包括立法院會議直播、立法院長須退出政黨運作維持中立，唯一沒修的就是調查權，當時版本多少都有擴權之嫌，「是民進黨不敢讓它通過」。

各國藐視國會罰則比較 製表／唐筱恬
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民進黨 國民黨 柯文哲

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