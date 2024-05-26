我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

馬英九辦公室：什麼時候稱「我們中國人」是需要被原諒的事？

記者鄭媁／台北26日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(記者程遠述／攝影)
馬英九基金會執行長蕭旭岑。(記者程遠述／攝影)

五月天等藝人稱「我們中國人」，引發熱議，賴清德總統表示盼國人諒解。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，依歷史、民族與兩岸的憲法，兩岸人民本來就都是中國人，什麼時候稱我們中國人是一件需要被原諒的事？

此外，蕭旭岑說質疑，賴清德聲援到立法院外抗議的民眾，但民調顯示有五成七的民眾支持國會改革，難道那些沒有出來抗議的人，就不是台灣人民嗎？他提醒賴總統必須尊重沒有投票給他的六成民意。

蕭旭岑表示，目前立法院討論的國會改革法案，很多都是民進黨當年在野時提出的，例如總統到立法院國是報告，當初民進黨也要求即問即答，為何當初沒有違憲的問題，現在就有了？像這樣的雙標，欺騙到立法院外面的民眾，台灣人是不可能接受的。

蕭旭岑說，根據歷史與文化，兩岸都拜祖先，拜媽祖，拜關公，同屬中華民族，都是中國人，五月天阿信等藝人這樣講，有什麼不對？

蕭旭岑表示，中華民國英文是Republic of China，有China這個字 ，翻譯就是中國，所以稱自己是中國人有什麼錯？坊間有許多民調，問民眾是中國人還是台灣人，但就歷史與現實來說，這樣的問法意義不大，以他自己為例，他出生於台灣南投，所以他既是南投人，也是台灣人，當然更是中國人。

蕭旭岑表示，把身分認同變成一種言論自由，他沒有意見，但這是沒有意義的事，因為這無法改變歷史淵源，無法改變文化傳承，也改變不了憲法規定。

賴清德 民調 民進黨

上一則

兩岸過盡千帆皆不是？北市長蔣萬安：盼船長開往穩定水域

下一則

柯爾鴨日光浴失蹤 主人曾到情人湖找牠 六天後重回懷抱

延伸閱讀

央視新聞再轟賴演說：挑釁、謊言 蕭旭岑：兩岸同屬一中

央視新聞再轟賴演說：挑釁、謊言 蕭旭岑：兩岸同屬一中
央視新聞聯播再談賴就職 蕭旭岑：兩岸同屬一個國家

央視新聞聯播再談賴就職 蕭旭岑：兩岸同屬一個國家
馬英九批「新兩國論」： 兩岸立刻面臨不可測風險

馬英九批「新兩國論」： 兩岸立刻面臨不可測風險
特勤禮遇結束 馬英九從進口車改搭中古台產車

特勤禮遇結束 馬英九從進口車改搭中古台產車

熱門新聞

鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

2024-05-21 02:25
台北捷運車廂有1名老先生舉牌，內容為「建議不要在捷運、公車滑手機」。(取自「路上觀察學院」臉書社團)

台北捷運車廂男舉牌內容曝 網友感動：勇氣用在對的地方

2024-05-24 02:50
網友討論指出「日本人已經吃膩鳳梨酥，現在最流行的是烏魚子」。(記者王勇超／攝影)

不是鳳梨酥...台人去日本訪友帶什麼伴手禮？ 網建議這名產最夯

2024-05-23 20:30
賴清德發表就職演說。(取材自取自YouTube頻道)

賴清德就職演說：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

2024-05-19 22:45
竹北分局女警出入護膚店，警方內部已展開調查，不過女警平時樣貌清純還不時拍反詐宣導，傳出疑缺錢下海，就連同事都十分訝異。(翻攝自YouTube )

台女警缺錢下海？傳遭自己人檢舉 調職記過處分

2024-05-20 20:25
廣角智庫論壇25日舉辦「賴清德就職與兩岸關係」論壇，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、前台北市副市長李永萍參與座談。（記者林宸誼／攝影）

離D-day越來越近？陸演習變攻台難度大 學者：美中打架、台灣被踹

2024-05-25 08:20

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默