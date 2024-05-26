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修法衝突 賴感謝抗爭群眾 挨批向國會宣戰

台灣新聞組／台北26日電
朝野立委為了國會改革法案大打出手，場外公民團體發動群眾抗爭，賴清德總統在臉書發文感謝群眾（圖），強調立法院議事運作應遵守程序正義，在野黨批評賴是向國會宣戰。(取自賴清德臉書)
朝野立委為了國會改革法案大打出手，場外公民團體發動群眾抗爭，賴清德總統在臉書發文感謝群眾（圖），強調立法院議事運作應遵守程序正義，在野黨批評賴是向國會宣戰。(取自賴清德臉書)

立法院審查國會改革相關修法，引爆朝野嚴重衝突，立院外也聚集大批民眾表達不滿。賴清德總統昨透過臉書「聲援」並感謝抗爭群眾，他表示，公民理性發聲，青年展現力量，這就是台灣的民主價值；但在野黨批評，賴清德是正式向國會宣戰、跟新民意對幹，少數總統不願正視主流民意。

為了國會改革修法，立法院前天挑燈夜戰審到午夜，場外公民團體發動群眾抗爭。賴總統昨凌晨透過臉書表示，立法院外數以萬計的朋友，再次展現公民社會的力量。除了在立法院外守候的人潮，全國各地也有許多公民集結，站出來發聲。「我們都有同樣的信念：立法院的議事運作，應該遵守程序正義」。

賴總統說，立法院審議法案時，應該讓不同的意見可以充分討論，而非不斷透過多數票強行表決，沒收立法院對法案應有的討論；國家權力必須分立且制衡，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯。

賴總統表示，公民理性發聲，青年展現力量，這就是台灣的民主價值。國會應該重視這些聲音，盡速恢復正常運作，讓國家能夠繼續向前進。他感謝站出來的每一位朋友、民進黨立委和黨團同仁的辛勞，共同捍衛台灣的民主價值，「接下來，我們繼續攜手一起、團結一心，在每一場挑戰中，繼續為民主發聲，努力不懈，一起守護台灣」。

賴總統感謝抗爭群眾遭質疑「選邊站」，知情人士說，賴總統十分關心國會情勢發展，不論從17日朝野首度衝突、五二○就職談話，乃至前天國會紛擾，賴總統都不斷凸顯程序正義、多數應尊重少數的重要性。此外，據了解，民進黨內也認為透過議場內的議事抗爭手段，以及場外公民自主發聲的「內外呼應」，更能凸顯國會職權擴張修法的程序不正義。

國民黨主席朱立倫表示，這篇臉書文令人遺憾，只看到民進黨主席賴清德，沒有看到賴清德總統，從頭到尾都是從民進黨利益出發，沒有從國家的利益、從總統的高度出發。朱立倫提醒賴清德，「你是中華民國的總統，不要從國人當中找敵人」。

民眾黨主席柯文哲前晚在臉書發文表示，美國總統杜魯門在辦公桌上放了一塊牌子「The BUCK STOPS here」，意思是總統負國家最終責任，希望賴總統也有這樣的決心來解決目前立院的爭執。但目前民進黨立委選擇抗爭路線，作為執政黨卻動員抗爭群眾，所有這些就算不是賴總統授意，也絕對是「默許」之下的結果。

國民黨立委羅智強揶揄，賴清德正式向國會宣戰，真的是非常棒的總統，乾脆把「民進黨做主」入憲。藍委牛煦庭說，賴總統如果幫這群人加油，當然就是跟新民意對幹。藍委洪孟楷質疑，賴清德是少數總統，難道未來四年都要聽取少數的聲音，不願正視面對台灣主流民意？民眾黨立委林憶君說，民進黨欲透過輿論箝制在野陣營，「試水溫」意圖明顯；但若藍白屈服，未來改革法案如何進行？

朝野立委為了國會改革法案大打出手，場外公民團體發動群眾抗爭，賴清德總統（圖）在臉...
朝野立委為了國會改革法案大打出手，場外公民團體發動群眾抗爭，賴清德總統（圖）在臉書發文感謝群眾，強調立法院議事運作應遵守程序正義，在野黨批評賴是向國會宣戰。(本報資料照片)

賴清德 民進黨 臉書

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新聞評論／執政鬧劇 綠鼓動街頭抗議壓制在野黨

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