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民調5成7支持藐視國會罪 游盈隆：綠輸表決也輸民意

記者蔡晉宇／台北25日電
台灣民意基金會24日公布最新民調指出，關於立院審議中的國會改革法案「藐視國會罪」，20歲以上台灣人中，5成8贊成立法，2成9不贊成。(取自台灣民意基金會)
台灣民意基金會24日公布最新民調指出，關於立院審議中的國會改革法案「藐視國會罪」，20歲以上台灣人中，5成8贊成立法，2成9不贊成。(取自台灣民意基金會)

台灣民意基金會昨天公布最新民調指出，關於立院審議中的國會改革法案「藐視國會罪」，20歲以上台灣人中，5成7贊成立法，2成9不贊成。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在野黨極力推動的「藐視國會罪」已贏得社會強烈共鳴，從另一個角度看，「藐視國會罪」立法，民進黨不但國會表決輸，也輸掉民意的戰場。

「藐視國會罪」具體內容是指，「公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。」請問您贊不贊成？ 由國民黨團率先提出，民進黨團則反對立法。

民調結果顯示，結果發現：27%非常贊成立法，30.5%還算贊成，12.2%不太贊成，17%一點也不贊成，7.3%沒意見，6.1%不知道、拒答。

這份民調是在5月20到22日進行；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%；有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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