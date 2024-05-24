拚國會改革法案三讀...藍白避節外生枝 報告事項退278案

立法院今天續審國會改革法案，朝野衝突不斷。(記者潘俊宏／攝影)

台灣立法院院會今天繼續處理國會改革法案，為加速審查進度，國民黨 團、民眾黨團攜手提案，將報告事項除第一案以外的278案，全部退回程序委員會，加速審查進度。

立法院長韓國瑜 10時07分處理報告事項，由秘書長周萬來報告立法院第1會期第14次會議議事錄，此時民進黨 立委不斷高喊「違法表決，會議無效」、「退回重審」，試圖干擾周萬來發言，但周聲音宏亮、語速平穩，順利唸完。

國民黨團、民眾黨團接著提案，將報告事項第2案至279案全部退回程序委員會，但民進黨提出異議，質疑舉手表決的正當性。韓國瑜宣表示，如果三黨團能夠簽署保證在座位上表決，就可以用表決器表決，但民進黨立委不斷干擾韓發言，韓宣布休息5分鐘。

韓國瑜返回立法院開會，民進黨團提議點名表決，韓裁示以舉手表決決定是否點名表決，藍白挾人數優勢否決民進黨團提案。不過，從韓國瑜宣布開會起，至處理完藍白提案也花費40分鐘。

隨後，國民黨提案變更議程，藍白再以人數優勢通過，於11時左右進入討論事項，繼續處理立法院職權行使法。