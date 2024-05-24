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台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

黑白集╱立院國情報告 賴清德「神意難測」？

黑白集

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，在合憲前，賴清德總統應不會到立院國情報告。但有黨政人士重申，賴曾說過只要立院邀請，根據憲法和現行法律安排，會欣然赴會。

賴清德會拒進立院或欣然赴會？柯建銘和黨政人士的說法似乎對撞。這是歷經扁蔡賴三朝的「永遠總召」，如今沒法掌握上意嗎？或者是黨政人士又在認知作戰，重蹈五二○前宣稱就職演說將釋兩岸善意，結果卻是硬碰硬的「賴神本色」，把股市嚇跌100多點，更引來中共大軍演？

不過，黨政人士說法還是留下巧門：「根據憲法」。只要賴清德認為合憲，就可以根據法律安排欣然赴會；反之，就是柯總召說的拒進國會。但當年賴市長也以議長涉賄，司法釐清前不進議會，卻因違法架空議會立法權，悖離民主法治，傷害憲政體制，遭監院彈劾

賴總統比賴市長幸運的是，賴總統擁有各種反制武器。民進黨立委可以聲請憲法法庭宣告違憲，並要求先作暫時處分，誰不知道如今憲法法庭誰家開的？而綠委人數也足以擋下總統彈劾案。藍白能奈他何？

賴市長首開地方自治史惡例，賴總統會首開踐踏國會的憲政惡例嗎？至於柯建銘質疑，在野黨瞎搞，難道是要對賴清德口頭質詢即問即答，再以虛偽陳述抓起來，等八年卸任後再關嗎？則瞎扯到令人爆笑。(轉載自聯合報)

賴清德 彈劾 民進黨

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