不受黑函攻擊影響 北市警局長張榮興升警政署長

新內閣20日下午發布台北市警察局長張榮興將升任警政署長，警界解讀與賴清德力挺有關。( 本報資料照片)

總統賴清德 昨上午宣誓就職，新內閣昨下午即核定警政署長由台北市警察局長張榮興升任，幾乎同時，國安局也發布現任警政署長黃明昭接任國安局副局長。張榮興長期在台南任職，深獲賴清德信任，大選後即傳將接掌警政署，曾遭受黑函攻擊不受影響，警界認為就是賴清德力挺緣故。

張榮興昨得知消息表示，接任署長就是全力以赴，「黑金、槍、毒、詐」為治安工作重點，尤其要配合相關部會強力打詐，一定要讓人民有感；並與中央、地方政府合作，守護道路安全，擺脫「行人地獄」惡名，也要做好食品、校園安全工作，完善社會安全網。

另外風紀是警察命脈，「再好的績效都抵不過一件風紀案件」，他強調警紀是未來工作重點，各單位主官或督察、政風，一定要自清自檢。

他也希望員警受理民眾報案或請求協助，應當成自己家人般對待，「視民如親」。

張榮興警大五十期，現年61歲，早年在台北市服務，曾在萬華擔任派出所長、督察員，對地方熟稔；後循督察系統升督察組長，十多年前外調到台南服務，從改制前的台南縣麻豆警分局長，一路做到台南市永康分局長，2017年直升新竹縣警局長才離開台南，當時就盛傳賴清德力挺。

張榮興後再調任航空警察局副局長、保六總隊長，警政署督察室主任任內因調查「八八會館」風紀案，被認為得罪不少人，去年1月升台北市警察局長迄今。本月初張被爆料一年前與黑道「魚翅宴」，警界解讀與「八八會館」案有關，背後牽涉署長角力戰。

警界分析，張榮興重風紀及內部管理，但對刑事體系尊重；他決策明快，處事效率高，幕僚形容「部屬不用猜長官在想什麼，但要跟得上腳步。」