我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／蔡英文時代落幕 賴清德就職演說看這邊

NBA／落後20分驚奇逆轉 灰狼晉級西冠 金塊衛冕夢碎

賴清德就職演說／從行醫到從政 允諾開創台灣政治的新風貌

記者邱琮皓、余弦妙／台北20日電
中華民國第16任總統副總統舉行宣誓就職典禮，就任的賴清德總統，與副總統蕭美琴在宣誓就職後，由立法院長韓國瑜（右）授與賴清德（左）「中華民國之璽」。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
中華民國第16任總統副總統舉行宣誓就職典禮，就任的賴清德總統，與副總統蕭美琴在宣誓就職後，由立法院長韓國瑜（右）授與賴清德（左）「中華民國之璽」。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

台總統賴清德在台北時間20日宣誓就職，他在總統演說時期許，在未來任期的每一天，他允諾將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，「視民如親」，不愧於每一分信賴與託付。新政府也將兢兢業業，拿出最好的表現，來接受全民的檢驗，施政更要不斷革新，開創台灣政治的新風貌。

賴清德說，「我年輕的時候，立志行醫救人；我從政的時候，立志改變台灣；現在，站在這裡，我立志壯大國家！」以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第十六任總統，將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。

「回想1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代。」賴清德指出，1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民；到了2024年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期，台灣也將揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。

他指出，這段歷程是這塊土地上的人們，前仆後繼、犧牲奉獻的結果，「雖然艱辛，但我們做到了！」此時此刻，我們不只見證新政府的開始，也是再一次迎接得來不易的民主勝利！

賴清德說，許多人將我和蕭美琴副總統的當選，解讀為『打破八年政黨輪替魔咒』；事實上，民主就是人民作主，每一次的選舉，虛幻的魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。

他也道出兩個感謝。感謝過去八年來，蔡英文前總統、陳建仁前副總統和行政團隊的努力，為台灣的發展，打下堅實的基礎；也感謝國人同胞的支持，不受外來勢力的影響，堅定守護民主，向前走；不回頭，為台灣翻開歷史的新頁！

賴清德 中華民國 蔡英文

上一則

直播／蔡英文時代落幕 賴清德就職演說 強調依中華民國憲政體制帶領國家

下一則

賴清德就職演說／秉持「四個堅持」籲中國正視中華民國存在的事實

延伸閱讀

賴清德就職 布林肯：盼與賴共促價值觀 維持台海穩定

賴清德就職 布林肯：盼與賴共促價值觀 維持台海穩定
賴清德就職／五都市長都到了 朱立倫未出席、藍委只有她

賴清德就職／五都市長都到了 朱立倫未出席、藍委只有她
台睽違8年再見「第1家庭」賴清德夫人吳玫如陪同就職

台睽違8年再見「第1家庭」賴清德夫人吳玫如陪同就職
520就職典禮賴清德家人將出席 蕭美琴母親返台觀禮

520就職典禮賴清德家人將出席 蕭美琴母親返台觀禮

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
Beyond主唱黃家駒墳墓遭毀 鐵鎚捶遺照、舌舔墓碑

Beyond主唱黃家駒墳墓遭毀 鐵鎚捶遺照、舌舔墓碑