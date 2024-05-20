我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

國會明再戰 柯建銘：若續協商 願向韓國瑜道歉

記者陳熙文／台北20日電

立法院明天將繼續處理國會改革相關修法，民進黨立法院黨團昨再呼籲立法院長韓國瑜應繼續協商。民進黨團總召柯建銘更喊話，若韓國瑜願召開協商，願意對他過去不禮貌的攻擊道歉。而國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，上周五都有發「再修正動議」給民進黨立委，是綠委自己將文件拿來作為攻擊武器。民眾黨團與國民黨團同仇敵愾，也批評民進黨團只會在網路帶風向，執政黨儼然變成側翼黨。

洪孟楷提到，法案各項條文皆清楚置於立院官網，上周五院會當天也都有將「再修正動議版本」發給民進黨立委，是民進黨惡意議事杯葛，將桌上的文件作為攻擊議事人員、主席台的武器，民進黨團才是朝野衝突的罪魁禍首；國民黨團明天還是會堅定立場，繼續進行議事，若民進黨團再主動發生任何杯葛、衝突，便要負起完全責任。

柯建銘也喊話，「我們只是要求依法有討論，有協商結論，才表決」，未來立法院，包含明天院會，在韓國瑜一念之間。韓國瑜就是一句話一秒鐘救台灣，只要講一句話「休息協商」；假設可以這樣做，他對上周五在院會，對韓所有不禮貌的攻擊、嚴厲指控，都鄭重道歉。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，上周五是台灣民主最黑暗一天，公民朋友自主串聯並主張「停止開會，退回法案」、「沒有討論，不是民主」等語，這是對黑箱國會最強大的控訴。

吳思瑤表示，當天是在表決前最後一刻，議事人員才發下修正動議，在表決前才看到藍白修法版本的最終條文；二讀當然可以提修正動議，但修正動議只能對委員會審查或院長協商後的具體條文酌修文字，但藍白聯手用修正動議端出幾乎全新卻黑箱的版本。她呼籲只要韓國瑜說出「繼續協商」四個字，就能化解可能發生的另一波國會暴力。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，民眾黨團上周五提出臨時動議，馬上提供給媒體參閱，一切公開透明，反倒是民進黨團使出「案海戰術」，一個法案就提40個修正動議、40個再修正動議，文件堆成一座小山，內容也是相當混亂，恐怕到底要修正什麼，連民進黨立委都霧煞煞。

對於台北律師公會批評法案立法程序傷害台灣民主，國民黨昨反擊，指台北律師公會與全國律師聯合會罔顧基礎事實，成為被特定政治立場人士把持、政治帶風的打手。

民進黨 韓國瑜 國民黨

上一則

觀光名義赴台陪酒玩摸胸賺小費 24名年輕泰女被逮

下一則

新聞眼／民進黨拒絕改革 讓在野抗爭添柴火

延伸閱讀

直播／賴清德、蕭美琴宣誓就任中華民國正副總統 韓國瑜授與印信

直播／賴清德、蕭美琴宣誓就任中華民國正副總統 韓國瑜授與印信
柯建銘：韓國瑜一句「休息協商」按程序 就能救台灣

柯建銘：韓國瑜一句「休息協商」按程序 就能救台灣
接見美訪團 韓國瑜以好萊塢卡司 比喻台美國會聯誼會

接見美訪團 韓國瑜以好萊塢卡司 比喻台美國會聯誼會
嘆台灣國會已死 柯建銘點名韓國瑜、黃國昌、傅崐萁是歷史罪人

嘆台灣國會已死 柯建銘點名韓國瑜、黃國昌、傅崐萁是歷史罪人

熱門新聞

圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
台積電在美國設廠連連碰壁，有分析指最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠。（美聯社）

台積電亞利桑納廠狀況多 分析師曝最糟打算：放棄美國

2024-05-17 02:57
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
台立法院會今天處理國會改革法案，朝野爆發多起肢體衝突，導致多名立委受傷，引發國際媒體關注。路透

立法院大亂鬥登外媒 路透：台灣是喧鬧民主國家

2024-05-17 14:02

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲