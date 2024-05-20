國會明再戰 柯建銘：若續協商 願向韓國瑜道歉

立法院明天將繼續處理國會改革相關修法，民進黨 立法院黨團昨再呼籲立法院長韓國瑜 應繼續協商。民進黨團總召柯建銘更喊話，若韓國瑜願召開協商，願意對他過去不禮貌的攻擊道歉。而國民黨 立法院黨團書記長洪孟楷指出，上周五都有發「再修正動議」給民進黨立委，是綠委自己將文件拿來作為攻擊武器。民眾黨團與國民黨團同仇敵愾，也批評民進黨團只會在網路帶風向，執政黨儼然變成側翼黨。

洪孟楷提到，法案各項條文皆清楚置於立院官網，上周五院會當天也都有將「再修正動議版本」發給民進黨立委，是民進黨惡意議事杯葛，將桌上的文件作為攻擊議事人員、主席台的武器，民進黨團才是朝野衝突的罪魁禍首；國民黨團明天還是會堅定立場，繼續進行議事，若民進黨團再主動發生任何杯葛、衝突，便要負起完全責任。

柯建銘也喊話，「我們只是要求依法有討論，有協商結論，才表決」，未來立法院，包含明天院會，在韓國瑜一念之間。韓國瑜就是一句話一秒鐘救台灣，只要講一句話「休息協商」；假設可以這樣做，他對上周五在院會，對韓所有不禮貌的攻擊、嚴厲指控，都鄭重道歉。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，上周五是台灣民主最黑暗一天，公民朋友自主串聯並主張「停止開會，退回法案」、「沒有討論，不是民主」等語，這是對黑箱國會最強大的控訴。

吳思瑤表示，當天是在表決前最後一刻，議事人員才發下修正動議，在表決前才看到藍白修法版本的最終條文；二讀當然可以提修正動議，但修正動議只能對委員會審查或院長協商後的具體條文酌修文字，但藍白聯手用修正動議端出幾乎全新卻黑箱的版本。她呼籲只要韓國瑜說出「繼續協商」四個字，就能化解可能發生的另一波國會暴力。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，民眾黨團上周五提出臨時動議，馬上提供給媒體參閱，一切公開透明，反倒是民進黨團使出「案海戰術」，一個法案就提40個修正動議、40個再修正動議，文件堆成一座小山，內容也是相當混亂，恐怕到底要修正什麼，連民進黨立委都霧煞煞。

對於台北律師公會批評法案立法程序傷害台灣民主，國民黨昨反擊，指台北律師公會與全國律師聯合會罔顧基礎事實，成為被特定政治立場人士把持、政治帶風的打手。