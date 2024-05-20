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朱立倫：國民黨不再溫良恭儉讓 會強力讓改變發生

記者鄭媁／台北20日電
國民黨主席朱立倫。（記者曾吉松／攝影）
國民黨主席朱立倫。（記者曾吉松／攝影）

中華民國第16任正副總統5月20日即將就任。國民黨主席朱立倫昨天表示，國民黨一定會扮演好強力監督的角色；不過，對於反改革、反進步的惡鬥，國民黨不會再溫良恭儉讓；他們將憑藉新民意，回應全民對台灣大步向前的期待。「Do our best, history will do the rest. 為所當為，歷史會給我們公允的評價。」希望五二○之後，一切有所改變，如果沒有改變，國民黨也會強力讓改變發生。

朱立倫透過臉書指出，他作為最大在野黨的主席，對身負重任的賴清德、蕭美琴，表達祝福。很可惜，在這段時間他看不到朝野和解的契機，反而看到的是執政黨的文攻武鬥，背棄朝野對國會改革長期期盼的道路，這樣的民進黨還保有初衷嗎？

朱立倫表示，今天開始，中華民國就會有一個新的行政團隊，國民黨一定會扮演好強力監督的角色。立法委員會結合有志一同的朋友推動為台灣有利的法案。例如，面對穩定供電及有效減碳的挑戰，國民黨主張核電仍是必要能源，新政府若願意虛心檢討過去錯誤的能源政策，他們會全力協助相關修法工作。

朱立倫指出，作為負責任的在野黨，國民黨已準備好各項福國利民的法案，包含兩岸、能源與永續、防詐騙、司法法制、居住正義、社會安全、經濟財政、金融、少子化、貧富差距等，每一項都是在聆聽大眾意見、縝密研究後，才成為國民黨優先推動的法案。

朱立倫表示，國民黨對賴清德有具體「三要」與「三不要」的期待。一是要將國家的利益置於政黨利益之上，提升台灣的民主法治；二是要傾聽民意，以誠心化解朝野歧見；三是要以民為念，真心謀求兩岸和平。三個不要則是，不要因為理念不同就把國人當敵人；不要製造族群的對立或綠色恐怖；不要將意識形態凌駕在科學專業之上。

朱立倫說，台灣要繼續向前，朝野和解需要大家一起的努力。國民黨願意與各政黨一起努力，讓中華民國重拾榮景，締造新的一頁。祝福賴清德、蕭美琴，以及新的行政團隊。希望五二○之後，一切有所改變，如果沒有改變，國民黨也會強力讓改變發生。

國民黨 中華民國 賴清德

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