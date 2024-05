朱立倫：國民黨不再溫良恭儉讓 會強力讓改變發生

國民黨主席朱立倫。(記者曾吉松/攝影)

中華民國 第16任正副總統5月20日即將就任。國民黨 主席朱立倫昨天表示,國民黨一定會扮演好強力監督的角色;不過,對於反改革、反進步的惡鬥,國民黨不會再溫良恭儉讓;他們將憑藉新民意,回應全民對台灣大步向前的期待。「Do our best, history will do the rest. 為所當為,歷史會給我們公允的評價。」希望五二○之後,一切有所改變,如果沒有改變,國民黨也會強力讓改變發生。

朱立倫透過臉書指出,他作為最大在野黨的主席,對身負重任的賴清德 、蕭美琴,表達祝福。很可惜,在這段時間他看不到朝野和解的契機,反而看到的是執政黨的文攻武鬥,背棄朝野對國會改革長期期盼的道路,這樣的民進黨還保有初衷嗎?

朱立倫表示,今天開始,中華民國就會有一個新的行政團隊,國民黨一定會扮演好強力監督的角色。立法委員會結合有志一同的朋友推動為台灣有利的法案。例如,面對穩定供電及有效減碳的挑戰,國民黨主張核電仍是必要能源,新政府若願意虛心檢討過去錯誤的能源政策,他們會全力協助相關修法工作。

朱立倫指出,作為負責任的在野黨,國民黨已準備好各項福國利民的法案,包含兩岸、能源與永續、防詐騙、司法法制、居住正義、社會安全、經濟財政、金融、少子化、貧富差距等,每一項都是在聆聽大眾意見、縝密研究後,才成為國民黨優先推動的法案。

朱立倫表示,國民黨對賴清德有具體「三要」與「三不要」的期待。一是要將國家的利益置於政黨利益之上,提升台灣的民主法治;二是要傾聽民意,以誠心化解朝野歧見;三是要以民為念,真心謀求兩岸和平。三個不要則是,不要因為理念不同就把國人當敵人;不要製造族群的對立或綠色恐怖;不要將意識形態凌駕在科學專業之上。

朱立倫說,台灣要繼續向前,朝野和解需要大家一起的努力。國民黨願意與各政黨一起努力,讓中華民國重拾榮景,締造新的一頁。祝福賴清德、蕭美琴,以及新的行政團隊。希望五二○之後,一切有所改變,如果沒有改變,國民黨也會強力讓改變發生。