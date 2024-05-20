國會改革增加調查權 陳水扁：這次是再爭取

陳水扁19日上午再度發文，「粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間，錄自明代于謙的《石灰吟》」。（取材自Threads「chenshuibian88」）

蔡英文總統即將卸任，對於是否特赦前總統陳水扁 的傳聞，總統府16日表示「無此決定」。陳水扁連續兩天在社群平台Threads和臉書 強調「清白」。對於這次國會改革爭取調查權，陳水扁表示，1993年他曾領銜連署聲請釋憲，「這次是再爭取！」

陳水扁18日一早發文表示，「自己的國家自己救，自己的清白自己拚」。他的兒子陳致中也在個人臉書表示，他一早傳給爸爸：「粉骨碎身全不怕，要留清白在人間」。陳水扁19日上午再度發文，即引用寫下：「粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間，錄自明代于謙的《石灰吟》」。

有網友留言問陳水扁，對於這次國會改革衝突的看法。陳水扁表示，記得1993年7月23日大法官 釋字第325號爭取國會（立法院）調查權，由他領銜，施明德、趙少康、郁慕明、丁守中等73人不分藍綠的委員都有連署聲請釋憲。但大法官只給調閱權；釋字第585號的大法官解釋則進一步給立法院有限度的調查權。「這次是再爭取！」

對於陳水扁近日在臉書發文寫到「自己的清白自己拚」，國民黨立委許宇甄昨天表示，「扁案」仍有四件停審中，陳水扁既要拚清白、留清白，司法院應該盡速重新開庭審理停審中的「扁案」，讓陳水扁可以出庭捍衛自己的清譽，司法院、法務部也能向全國民眾昭示司法公信。