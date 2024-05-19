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520前夕發起草根決心行動 民眾黨號召上千人參與

記者林銘翰／台北19日電
民眾黨先前在監察院前舉行「第三波民主改革 519草根行動啟動」記者會，民眾黨主席柯文哲（中）、秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷等黨公職同仁出席。（記者邱德祥／攝影）
民眾黨先前在監察院前舉行「第三波民主改革 519草根行動啟動」記者會，民眾黨主席柯文哲（中）、秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍、林憶君、張啟楷等黨公職同仁出席。（記者邱德祥／攝影）

總統當選人賴清德即將在20日就職上任，民眾黨選在19日下午舉辦封街集會，分別就國會改革、司法改革、媒體改革及憲政改革發出抗議，預計號召上千人參與。民眾黨主席柯文哲說，只要是認同改革、支持改革的朋友，大家都可以走上街頭，「至於要號召多少人，答案是越多越好。」

民眾黨在台北市北平東路、民進黨中央黨部前發起「519草根決心行動」封街集會，邀請柯文哲、民眾黨多名黨公職、公民團體，活動規劃約為兩小時。據了解，本次活動由民眾黨立法院黨團發起，民眾黨團總召黃國昌表示，不管是公民活動還是封街集會，大家都知道他沒有在預估人數，歡迎認同改革理念的人出來參加。

民眾黨先前舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，柯文哲受訪時則說，民眾黨召喚所有認同、支持改革的朋友走上街頭，不管是民進黨、國民黨、其他政黨或無黨籍，鼓勵所有人都可以走上街頭，「至於要號召多少人，答案是越多越好。」

民眾黨表示，民進黨政府執政八年，背棄當時對人民的承諾，包括國會改革、司法改革、媒體改革、憲政改革通通跳票，面對低薪、高通膨、高房價及詐騙事件頻傳，至今看不到政府提出解方，「當政府不聽民意，上街就是義務。」

柯文哲 民進黨 賴清德

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