我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

黃珊珊扎根基隆 柯文哲、謝國樑站台

記者游明煌／基隆19日電
民眾黨主席柯文哲（右二）出席黃珊珊基隆服務處成立，與基隆市長（左二）謝國樑比鄰而坐，互動熱絡。(記者游明煌／攝影)
民眾黨主席柯文哲（右二）出席黃珊珊基隆服務處成立，與基隆市長（左二）謝國樑比鄰而坐，互動熱絡。(記者游明煌／攝影)

民眾黨不分區立委黃珊珊18日成立基隆服務處，主席柯文哲出席，他稱讚同台的國民黨基隆市長謝國樑施政非常努力，打造基隆為有愛的城市。謝國樑表示，會與黃珊珊密切合作。值此罷謝行動進入第二階段連署時刻，拆樑行動成員到場要遞宣傳單給謝市長被拉開，引起一陣騷動。

柯文哲說，基隆在謝市長的努力之下，打造一個有愛城市，最近副市長邱佩琳也打造全台第一名的公車亭，從小地方開始進步。柯大讚謝國樑施政非常努力，改善基隆和台北的交通，包括爭取台鐵直達車停靠南港，並在八堵設轉運接駁。

柯文哲並表示，黃珊珊和基隆很有淵源，大學畢業就來基隆當了6年的法律服務，爭取做為她的責任區，未來一定會做得特別好，解決民眾每天面對的問題。

「民眾黨在基隆扎根從現在開始」，黃珊珊說，30年來基隆變化真的不大，基隆是一個美麗的海洋城市，但受了非常多的限制，真正的進步是謝市長上任後才慢慢看到。

黃珊珊指出，基隆有很多中央的單位，尤其是漁港、海港都是中央控制，這城市沒有辦法發展，中央要負很大責任，下周一立法院會審議財政收支劃分法，地方要有充足的財源才能建設，基隆愈來愈沒落，基隆港每年有60萬人次的郵輪客，但下船就跑去故宮，沒留在基隆觀光，她要把中央的資源帶給基隆，這是她的責任。

市長謝國樑則表示，邱佩琳是以民眾黨員身分加入市府團隊，努力爭取很多企業認養公車亭，打造出基隆的特色，他要打造最有愛的城市，雙方的合作密不可分。拆樑行動成員到現場舉罷免旗幟，並有一女拿宣傳單要遞給謝市長，被旁邊的人阻擋，警方拉離現場。

柯文哲 台鐵 觀光

上一則

銀髮族玩3C防失智 恐陷「手機成癮」

下一則

準環境部長彭啟明：碳費如鞭 愈快上路愈好

延伸閱讀

反擊柯文哲嗆沒牌 藍議員舉這2案：怎有權利金怪現象？

反擊柯文哲嗆沒牌 藍議員舉這2案：怎有權利金怪現象？
黑白集／發519動員令 柯文哲考驗自己

黑白集／發519動員令 柯文哲考驗自己
太太陳佩琪提早退休參選台北市長？ 柯文哲這樣說

太太陳佩琪提早退休參選台北市長？ 柯文哲這樣說
柯文哲嗆「白痴議員」 國民黨鍾小平：倒了邪楣遇爛事

柯文哲嗆「白痴議員」 國民黨鍾小平：倒了邪楣遇爛事

熱門新聞

家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56
圖／擷自instagram

變裝皇后妮妃雅總統府熱舞 下班穿拖鞋搭捷運好反差

2024-05-16 09:46
蔡英文。(本報資料照片／記者劉學聖攝影）

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

2024-05-17 23:33
劉寶傑遭到國台辦點名懲戒。圖／摘自YouTube

國台辦點名懲戒 劉寶傑曝踩到新紅線 「這麼脆弱嗎？」

2024-05-15 12:31
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00

超人氣

更多 >
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中

滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中