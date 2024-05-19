郭國文暴力搶文件 可送紀律委員會

民進黨立委郭國文（右）17日多次進攻主席台不成，將目標轉移到立法院秘書長周萬來（左）手上的提案文件，一陣爭搶後周萬來的眼鏡盒與眼鏡飛出。（記者葉信菉／攝影）

為了杯葛國會改革五法在立院審議的進度，民進黨 立委郭國文17日突然出手搶奪立院秘書長周萬來手上的文件，引發批評。立院人士表示，雖然周萬來僅僅只是一點小傷，但郭國文的行為，依照「立法委員行為法」第七條規定，屬「脅迫他人為議事之作為或不作為」，已經得交紀律委員會議處。

立法院長韓國瑜 當時在主席台時，原要宣布下午3時30分繼續朝野協商，郭國文趁國民黨 立委圍在韓國瑜附近時，向周萬來出手搶奪懷中文件，接著如橄欖球球員般奔走。

立院人士表示，郭國文雖然是要針對議事爭議表達立場，但搶奪周萬來手中的文件，已觸犯「立法委員行為法」，這樣的行為，若造成周萬來嚴重的傷害，會議主席其實可依照法規，將郭國文交紀律委員會議處。

至於周萬來的傷勢，立院人士說，還好事發時有立院同仁一把頂住周萬來身後的椅子，周萬來才不致向後倒，只有左下巴被紙割到，以及右上顎不明顯的挫傷。而被郭國文搶走的文件，除了會議資料，其實是「立法院職權行使法」及周萬來個人的著作「國會議事策略101」。

對此，郭國文表示，同一條法規當中，要移送紀律委員會的行為還有占據主席台、暴力行為等，如果韓國瑜要把他送紀律委員會，那占據主席台的也要送，暴力把他、民進黨立委沈伯洋、邱志偉推下主席台的國民黨立委也要送，還有拿旗幟勒人的都要送。