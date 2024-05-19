民進黨放棄國會改革主張 朱立倫批民主之恥

立法院17日三讀表決國會改革法案，引發全武行風波，登上國際媒體，國民黨 主席朱立倫昨受訪表示，國會改革法案是民進黨 過去在野時的主張，民進黨執政後卻完全放棄這些理想，用暴力和無法無天的方式掩蓋種種弊端，讓不公不義無法揭露，全民應該力挺國會改革。

面對民進黨團總召柯建銘說國會已死，點名韓國瑜 、黃國昌、傅崐萁是歷史罪人，朱立倫也反批，在17日的會場後面，民進黨立委試圖禁錮立法院長韓國瑜，侮辱國會議長，這是民主的恥辱，他相信全世界沒有一個民主國家會如此對待國會議長，民進黨以前敢對游錫堃或蘇嘉全這樣嗎？國民黨從來沒有這樣對待對方，「希望大家能夠彼此尊重」。

朱立倫說，17日要通過的是國會改革法案，也就是陽光法案，這些法案在西方民主國家普遍接受，不論是調查權還是總統的國情報告，都應該入法，以及人事的透明，這也是民進黨過去在野時期長期的主張，今天他們執政後卻完全放棄這些理想。

他認為，全體國民必須全力支持所有國會改革法案，讓陽光照進立法院，讓未來的人事同意權經過聽證，使不公不義能夠在立法院完全揭露出來，這才是我們新的國會。