高虹安扮精靈宣傳動漫 綠批只想玩 藍白反批唱衰

新竹市長高虹安（右2）昨天頂著動漫人物妝容開會，與幕僚討論宣傳國際動漫節。圖／新竹市政府提供

新竹市長高虹安昨特地梳妝扮成動漫 人物替新竹國際動漫節宣傳，照片上傳臉書 ，短短6小時吸引近9千人朝聖按讚、近千人留言討論，但也引發部分動漫迷批評「硬要蹭」，民進黨市議員也罵「別滿腦只想著玩」；面對批評，高虹安表示自己是頂著妝髮開會簽公文，國民黨 和民眾黨議員則替高緩頰，反批綠營不要一味唱衰抹黑市政。

新竹市25日將在市立體育館舉辦國際動漫節，高虹安昨天一早花數小時裝扮，透過專業彩妝師的巧手，化身時下討論度極高的動漫人物，一襲白衣、白髮和精靈尖耳成為話題，不少人稱讚「還原度高」，也有人說「被市長圈粉」。

不過，民進黨地方民代對高的裝扮有不同看法，新竹市議員曾資程質疑高花數小時化妝排擠公務時間，擔心市政被高玩壞；議員劉彥伶稱高不多花時間處理市政會辜負市民期待；議員楊玲宜更不客氣說「別滿腦只想著玩」，應想想怎麼解決藝文高地、空橋流標、輕軌和台大醫院湳雅擴院等問題。

面對綠營質疑，高虹安未正面回應，但有強調為了把握時間，頂著妝髮開會簽公文；新竹市政府則回應，市長昨天臉書3小時就突破7千人按讚，讓市府以最小預算得到最大宣傳效果。

國民黨市議員吳旭豐則替高虹安緩頰，批綠營「拿動漫文化做政治消費」，呼籲綠營應正向看待推廣活動，而不是看衰或抹黑市府用心；民眾黨市議員李國璋則說綠營毫無證據就胡亂推論市政被玩壞了，不僅是羞辱市長、羞辱女性，更是羞辱動漫同好，應公開道歉。