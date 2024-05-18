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冷眼集╱賴家軍國會搏命演出 未來4年縮影？

記者 蔡晉宇

立法院昨天上演國會改革法案表決大戰，因朝野立場不同，爆發第11屆新國會首次全武行。攤開藍綠立場有別的待審法案尚有許多，昨朝野衝突恐怕只是未來四年國會的縮影，即將上任的賴清德政府，勢必要嚴陣以待。

民進黨立委中的「衝組」郭國文、鍾佳濱，一個「掌摑」民眾黨黨團總召黃國昌，又試圖爬上主席台，一個撲倒國民黨女立委遭批，雙雙搶占媒體版面。郭國文、鍾佳濱兩人黨內派系屬性和賴清德一樣，同屬新潮流南流，如此搏命演出，不免有在國會扮演「賴清德禁衛軍」意味。

其實，民進黨團並非每次朝野衝突都團結一致，賴清德剛就任民進黨主席時，馬上在立院貫徹意志，推動「排黑條款」修法，引發違憲爭議，連民進黨立委也有意見。該案表決時，不只有民進黨立委人在立院，卻沒進議場，更私下放話，若該案上演全武行，他不會為了賴清德去打架。

昨天的朝野衝突也是一例，如果執政黨執意阻擋國會開會，恐有扼殺民主、搞極權之疑；且一般選民根本弄不清楚國會改革要改什麼，立院打架卻正是選民期待要改革的陋習，用肢體衝突阻擋國會改革，就更缺乏正當性。賴清德未來若要綠委願意為黨在立院拚搏，首先應先讓立委們了解「為何而戰」，不能只想貫徹黨意，否則光靠幾個禁衛軍衝場，恐難以在立院抗衡在野。

賴清德日前和黨籍立委餐敘，眾人高喊五二○之後要轉守為攻；但國會第一場衝突之前，民進黨立委連提早到議場前排隊卡位的戰力，都沒發揮出來，眼看藍白立委順利保住主席台，讓院長韓國瑜宣布開會。綠營真要在國會反守為攻，甚至達到賴所言「表決可能會輸，但民心不能輸」，光喊口號，恐就只是口號而已。

賴清德 民進黨 國民黨

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