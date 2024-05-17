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內閣總辭 陳建仁自比小蠟燭照台灣

記者侯俐安／台北17日電
五二○將政權交接，行政院長陳建仁（前）16日率內閣總辭，在閣員的掌聲中進場，與全體閣員在行政院廣場拍「畢業照」。（記者邱德祥／攝影）
五二○將政權交接，行政院長陳建仁（前）16日率內閣總辭，在閣員的掌聲中進場，與全體閣員在行政院廣場拍「畢業照」。（記者邱德祥／攝影）

五二○將政權交接，行政院長陳建仁昨天召開任內最後一次院會，率內閣總辭，並與全體閣員在行政院廣場拍「畢業照」，為陳內閣畫下句點。台中市長盧秀燕是唯一列席的六都首長，她向陳內閣表達「未來都是朋友」，並歡迎大家未來多到台中走走；桃園市副市長蘇俊賓也特地繪圖送暖。

陳建仁在行政院會聽取綜合業務處報告蔡政府八年施政成果報告，包含強韌經濟、幸福家園及民主台灣等三大面向，通過總辭案後，陳建仁贈送蘋果瓷器給每位閣員，象徵「平平安安、和平Peace」。

行政院發言人林子倫表示，內閣總辭後，該推動的政務還是會推動，將與新內閣無縫接軌。根據往例，內閣在總辭後到5月19日任期結束為止，將不再核定重大政策，只處理例行性、常務性事務，五二○正式交接。

林子倫轉述，陳建仁在會中表示，儘管台灣面臨美中對抗、百年大旱、新冠肺炎、烏俄戰爭、氣候變遷、通貨膨脹以及國際能源價格高漲等國內外嚴峻的威脅與挑戰，但是在中央、地方及全體國人齊心共同努力下，攜手打造出一個「溫暖而堅韌」的台灣，獲得多項國際評比肯定之外，也讓世界看見台灣。

陳建仁在惜別茶會中再次回顧，2015年蔡英文總統找他當競選搭檔時，他期許自己要成為「地上的鹽、世上的光，像一支小蠟燭點燃自己，照亮台灣」。

氣候變遷 蔡英文 新冠肺炎

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