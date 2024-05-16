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立院衝突還原「掌摑」黃國昌現場 郭國文酸：應摸頭說好乖

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委郭國文與民眾黨立委黃國昌在議場簽到處爆發嚴重衝突。(記者黃婉婷／攝影)
民進黨立委郭國文與民眾黨立委黃國昌在議場簽到處爆發嚴重衝突。(記者黃婉婷／攝影)

藍綠白今(17)在立法院會爆發推擠衝突，民眾黨立委黃國昌簽到排案時，不斷質疑民進黨團總召柯建銘「可以這樣插隊嗎？」民進黨立委郭國文則上前推開，更推開黃國昌的臉，讓黃爆氣大喊「可以這樣打人嗎」。郭國文稍早還原現場情況，稱他受不了他的咆哮跟口水，因此把噪音製造口轉向，「我真的錯了，應該摸黃國昌的頭兩下說你好乖，這才是關掉咆哮的開關。」

立法院開議至今首度上演全武行，國民黨今派出萬美玲搶頭香遞出藍白共提的國會改革法案，並與黃國昌於上午7時4分在完成簽到。被問到怎麼看民進黨的插隊衝突，黃直呼非常遺憾，藍白守夜兩天，卻被民進黨插隊、搞暴力，「我們等了兩天多耶！民進黨竟直接割稻尾」，民主素養比小學生還差，真是莫名其妙。

此時柯建銘恰好在黃國昌身後簽到，被問到黃國昌質疑民進黨連小學生都不如，柯建銘並未回應，卻遭黃國昌再嗆「可以這樣插隊喔？」兩人因此展開對罵，氣氛一度火爆，一旁的郭國文看見即刻上前要黃國昌別噴口水，高喊「你是在大聲啥！口水不要一直噴」，更出手撥開黃國昌的臉，讓黃一度爆氣「你打人哦！」，最終在萬美玲制止下，雙方才各自離開。

郭國文稍早還原現場，他說，黃國昌今天上午簽到時意圖妨礙柯建銘簽到，被制止後就開始在他耳邊咆哮，還對他的臉噴口水。「當下我的耳朵跟我的臉都受不了了，所以把噪音製造口轉向，黃國昌就開始咆哮我打人。」

郭國文諷刺道，他真的錯了，應該摸黃國昌的頭兩下說「你好乖」（指復刻國民黨團總召傅崐萁拍黃國昌頭），這應該才是關掉咆哮的開關。

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