國會五法闖關 綠嗆將爆史上最大衝突 未開議即爆推擠

朝野立委17日早上於議場前爆發激烈推擠。(記者／黃婉婷攝影)

立法院會今天將針對藍白所提的國會改革五法等相關修法進行三讀表決，民進黨 立院黨團總召柯建銘昨天揚言，沒有朝野協商簽名的東西，院會實難進行，一定發生「史上最大、最嚴重的衝突」；國民黨 團總召傅崐萁表示，民進黨立委若要包圍主席台，「要經過我們的身體」。果然院會還沒開議，雙方就在議場前爆發衝突推擠。

國民黨團、民眾黨團從15日起就在立法院前輪值守夜，準備於今早7點搶得優先提案權；民進黨團今早6時45分左右突然現身議場前，和國民黨團爆發激烈衝突、嚴重推擠，國民黨團不斷高喊「民進黨暴力黨」，希望民進黨不要推擠，截稿前衝突持續中。

今天立院會將討論國會改革的修法案，藍白提國會改革五法，內容包括：總統國情報告常態化、藐視國會罪、聽證權、調查權法制化、強化人事同意權及立法院正副院長投票記名制，所涉修法三大法案為立法院職權行使法、刑法及立法委員互選院長副院長辦法。

據了解，藍白不排除今天提修正動議，共提版本，新國會朝野最大規模對決山雨欲來。

國民黨強調，國會改革五法今天一定要完成三讀，民進黨要文鬥、武鬥，都奉陪到底，就算18日太平島不去了，也要闖關。民眾黨團今天也擬提案延長今天院會至國會改革相關法案審議完畢。民進黨團表示，雖目前規畫以議事規則內的行動為主，但不排除視情況發起杯葛、占領主席台。

今天凌晨近5點，傅崐萁到議場外就「戰鬥位置」，除了慰勞負責守夜的謝龍介、涂權吉及羅智強等委員外，也隨即召集在場的委員商討對策。

清晨6時，國民黨團已在議場門口集結，民進黨團則在黨團辦公室研擬戰術，行前柯建銘再度呼籲，立法院長韓國瑜 角色很關鍵，應守最後一道防線，抗拒藍白壓力，「你不是藍白的院長，你是國會的院長」。

立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團繼續研商總統當選人賴清德五二○就職後，赴立院進行國情報告的日期及問答形式，經一小時左右的討論仍無共識。