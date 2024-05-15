北市三大案 柯文哲、彭振聲列被告

柯文哲在北市長任內減項發包的魚果市場改建工程，也遭議員告發。(本報資料照片)

繼京華城容積率、北投士林科技園區地上權案，民眾黨主席柯文哲 在北市長任內減項發包的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，上周也遭議員告發，台北地檢署昨證實已分他字案，柯文哲與前副市長彭振聲都被列為被告。「三大案」兩人同列被告，均由黑金專股檢察官林俊言負責調查，民眾黨發言人戴于文說，民眾黨尊重司法，希望檢調秉公辦理，盡快查明真相。

北市議會「北士科T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」昨第兩次開會，釐清疑點包括權利金下修、放寬三塊基地不限產業別的市長室會議找不到內簽，以及元大人壽有無參與潛在投資 人會議等，小組成員也不滿產發局資料不足有如「擠牙膏」，影響調查。

會議經一個多小時，召集人張斯綱表示，5月24日開會時將再釐清產業別決策轉折、為何拆分基地、鑑價是否過低等，將請前秘書長、現任參議陳志銘報告；至於前副秘書長、現任中市副秘林育鴻，若必要也會約訪。

另外，民進黨議員林延鳳昨公布一份公文指出，北士科案第二次招標時，新光人壽希望「改標規」以利新光醫院投標，柯一度同意，但政風處認為可能獨厚特定申請人不應配合，林質疑柯市府產發局很有問題。

林延鳳還指出，元壽提出與市府的三封關鍵信，市府卻無法證明元壽2020年12月16日下午2時確實與會，她要求產發局提供資料；民眾黨議員黃瀞瑩建議，不只針對元壽，應提供14家廠商邀約時間、信件、訪談紀錄。

調查小組將約訪，林育鴻昨在台中被問及此事時表示，一切以北市府官方紀錄為準，現已進入政風調查，如有需要一定配合說明，「對自己的操守有自信」。

另外，國民黨 議員鍾小平昨也開記者會，指柯利用元壽對內湖數位內容創新中心BOT案有興趣，誆騙到12月16日會議；元壽明明沒領標，後面卻演出這麼多故事，民眾黨議員陳宥丞反酸鍾小平「像小說編劇、不是台北市議員」。

調查小組開會前一晚，柯文哲搶先在臉書上傳說明影片，柯昨受訪時重申，只要把所有會議紀錄公開上網就好，「每天東湊一個西湊一個，我要怎麼回答。」

對於林延鳳指控，民眾黨發言人吳怡萱則說，這些都只是招標過程，何來為新壽量身定做，根本就是竹篙套菜刀，比起關心市政建設，議員更關心柯文哲的人設，「對於把市政建設當成八卦、潑糞工具的人，應該沒有什麼好手下留情的。」

吳怡萱說，新壽訪談紀錄，共提出好幾項需求，包括建議改為BOT模式、下修權利金、合併開發、維持地上權70年等，北市府都未採納，並非所謂的傾向個別招商，請不要再玩文字遊戲。