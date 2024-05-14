我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

新聞評論／聲稱主權與民主 蔡英文卻留下更危險的台灣

聯合報社論
蔡英文執政總統八年，兩岸關係陷入近年最危險狀態。(中央社資料照片)
蔡英文執政總統八年，兩岸關係陷入近年最危險狀態。(中央社資料照片)

蔡英文總統早年從政經歷多在國安事務，但她執政八年，兩岸關係反而陷入近年最危險狀態。從獨派視野看來，蔡英文成功將台灣問題「國際化」；但對更多希望維持現狀的民眾而言，台灣半世紀來和平安定的基礎，幾乎在她任內傾毀。蔡英文雖稱，台灣未來只能由台灣人民決定；但在她鋪設的分離之路上，面對中國大陸的武統威脅，台灣的路權已交給美國，民眾還有多少自決空間？

台灣的「維持現狀派」，希望守護既有生存方式和體制；但蔡政府搞砸兩岸關係，委身美中對抗的架構下，接受大國共管，原有的和平生活與體制已難再得。雖然台灣在國際上聲名大噪，中華民國依然無法比照鄰近國家加入國際組織或不同的軍事聯盟，只能一味順從華府的指示備戰，更不像他國還有與北京交流避戰的平衡機制。

持平而言，蔡總統首任就職演說雖不承認九二共識，但認可「92年會談成果」，願繼續兩岸對話。她提出的對話前提，是「依憲法與兩岸條例及其他相關法律」。遺憾的是，北京錯估形勢，不滿她未對「一中原則」正面表態，兩岸交流對話停頓。川普入主白宮後，美中關係轉為新冷戰；面臨連任困境的蔡英文接受美方安排站上抗中前線，對國家定位不再模糊。有人認為這是大勢所趨，但兩岸關係便從「冷和」走向「冰封」。

2019年爆發反送中運動，蔡總統以「撐香港」鋪墊「抗中保台」的選戰主軸，並在國慶日提出「中華民國台灣」的論述，藉此贏得大選。其後，她在新冠疫情期間，停止兩岸各項交流，連陸配及其子女都不顧。蔡英文藉地緣政治衝擊裂解兩岸關係，讓磨合30多年的兩岸人民情感陷入敵意螺旋，北京當局也感受到大陸民間高漲的武統聲浪。

蔡總統連任周年，台灣成為「世界最危險的地方」，這是當時經濟學人的封面故事。台灣問題國際化，卻未能走入聯合國或CPTPP，而是把台灣變成「牛棚烏克蘭」，連參加世衛大會（WHA）的機會都遭沒收。美國的援外法案，把台灣當成與烏克蘭、以色列等同的「戰區」，這是民眾希望的「國際地位」嗎？

蔡政府犧牲兩岸關係，卻未為台灣換得更大的外交空間，經貿空間也愈見狹促。我經濟高度倚賴的ECFA早收清單，因對大陸2000多項產品設限，兩岸關係一惡化，大陸便祭出貿易報復不再讓利。更糟的是，區域及雙邊貿易協定談判皆無進展，台灣在國際間的尷尬處境一無改善，更在8年丟掉10個邦交國。蔡總統第二任期更推動全面去中化。透過教改課綱、國安5法、造成社會對立、中止兩岸交流等手段改變國族認同，也激起對岸加緊處理兩岸問題的迫切感，軍機越過中線日益頻繁。

蔡政府爭取國際參與，但在政治操作下，一再踩踏兩岸主權紅線。例如美國多次提及聯合國2758號決議無關台灣主權地位，形同否決「一中原則」，部分談話隱含台灣地位未定論。北京重手反制，除在國際堅壁清野，並擴及邦交攻防，諾魯與台斷交，即刻意提及一中原則及2758號決議，創造外交承認慣例。再如，國安部門處理金門翻船事件未當機立斷，引來北京當局沒收金馬水域治權。蔡政府經常點火，卻缺乏相應的外交與軍事實力反制。

CNN政論家扎卡利亞評論台灣政局，稱「世界最危險的地方，只會變得更危險」，為蔡總統兩岸政策八年得失下了註解。蔡英文雖將卸任，但她的影響力猶在，其國安團隊強勢留任，所謂蔡英文路線，究竟內涵為何？如何延續？是否短多長空？仍是懸而未決的問題。而這個懸念，攸關美國未來對兩岸問題的介入縱深。

蔡英文 一中原則 中華民國

上一則

新聞眼／黨團協商柯建銘硬到底 賴清德授意？

下一則

520總統就職典禮 六都首長可能獨缺侯友宜

延伸閱讀

駐美代表俞大㵢：台非麻煩製造者 不會宣布獨立

駐美代表俞大㵢：台非麻煩製造者 不會宣布獨立
侯友宜傳不出席520總統就職挨轟「歷年出席表」曝驚人事實

侯友宜傳不出席520總統就職挨轟「歷年出席表」曝驚人事實
鄰近特赦之際 陳水扁隔空向蔡英文討人情？

鄰近特赦之際 陳水扁隔空向蔡英文討人情？
賴清德未拜會 在野批空白4個月 藍質疑只想和在野吵架

賴清德未拜會 在野批空白4個月 藍質疑只想和在野吵架

熱門新聞

龍海同記食品公司負責人李彥廷涉嫌進口「蘇丹紅辣椒粉」，今被雄檢起訴。(本報系資料照)

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

2024-05-09 00:10
家樂福示意圖，非本文當事地點。 (聯合報系資料照片)

台灣家樂福水果區「機器快削鳳梨」 客讚快速又衛生

2024-05-10 19:50
職場示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vojtech Okenka）

「妳的學歷太超過了」 留美博士媽媽回台灣 成功重返職場

2024-05-10 00:00
詐騙集團利用老人家的孤獨感、好說話等各種洗腦手法，被害人的女兒表示，詐騙集團洗腦她的父親，「你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，專挑老人家弱點。示意圖，圖中人物與新聞無關。(本報資料照片)

詐騙LINE股票群組手法駭人 她泣訴76歲父親如何被騙走一間房子

2024-05-09 20:00
余苑綺丈夫陳鑒因涉嫌當詐團車手頭被捕，遭法院羈押禁見進入台北看守所。圖／聯合報資料畫面

開銷巨大入不敷出 行騙抽2%佣金...余天女婿估得手近百萬

2024-05-07 15:20
台灣為保障婦女在任何場所可依嬰兒需求哺餵母乳，免於受到任何干擾、歧視。（本報資料照片）

30歲媽媽台灣高鐵站哺乳 眾人反應令她感動

2024-05-12 04:56

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…