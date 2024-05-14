新聞評論／聲稱主權與民主 蔡英文卻留下更危險的台灣

蔡英文執政總統八年，兩岸關係陷入近年最危險狀態。(中央社資料照片)

蔡英文 總統早年從政經歷多在國安事務，但她執政八年，兩岸關係反而陷入近年最危險狀態。從獨派視野看來，蔡英文成功將台灣問題「國際化」；但對更多希望維持現狀的民眾而言，台灣半世紀來和平安定的基礎，幾乎在她任內傾毀。蔡英文雖稱，台灣未來只能由台灣人民決定；但在她鋪設的分離之路上，面對中國大陸的武統威脅，台灣的路權已交給美國，民眾還有多少自決空間？

台灣的「維持現狀派」，希望守護既有生存方式和體制；但蔡政府搞砸兩岸關係，委身美中對抗的架構下，接受大國共管，原有的和平生活與體制已難再得。雖然台灣在國際上聲名大噪，中華民國 依然無法比照鄰近國家加入國際組織或不同的軍事聯盟，只能一味順從華府的指示備戰，更不像他國還有與北京交流避戰的平衡機制。

持平而言，蔡總統首任就職演說雖不承認九二共識，但認可「92年會談成果」，願繼續兩岸對話。她提出的對話前提，是「依憲法與兩岸條例及其他相關法律」。遺憾的是，北京錯估形勢，不滿她未對「一中原則 」正面表態，兩岸交流對話停頓。川普入主白宮後，美中關係轉為新冷戰；面臨連任困境的蔡英文接受美方安排站上抗中前線，對國家定位不再模糊。有人認為這是大勢所趨，但兩岸關係便從「冷和」走向「冰封」。

2019年爆發反送中運動，蔡總統以「撐香港」鋪墊「抗中保台」的選戰主軸，並在國慶日提出「中華民國台灣」的論述，藉此贏得大選。其後，她在新冠疫情期間，停止兩岸各項交流，連陸配及其子女都不顧。蔡英文藉地緣政治衝擊裂解兩岸關係，讓磨合30多年的兩岸人民情感陷入敵意螺旋，北京當局也感受到大陸民間高漲的武統聲浪。

蔡總統連任周年，台灣成為「世界最危險的地方」，這是當時經濟學人的封面故事。台灣問題國際化，卻未能走入聯合國或CPTPP，而是把台灣變成「牛棚烏克蘭」，連參加世衛大會（WHA）的機會都遭沒收。美國的援外法案，把台灣當成與烏克蘭、以色列等同的「戰區」，這是民眾希望的「國際地位」嗎？

蔡政府犧牲兩岸關係，卻未為台灣換得更大的外交空間，經貿空間也愈見狹促。我經濟高度倚賴的ECFA早收清單，因對大陸2000多項產品設限，兩岸關係一惡化，大陸便祭出貿易報復不再讓利。更糟的是，區域及雙邊貿易協定談判皆無進展，台灣在國際間的尷尬處境一無改善，更在8年丟掉10個邦交國。蔡總統第二任期更推動全面去中化。透過教改課綱、國安5法、造成社會對立、中止兩岸交流等手段改變國族認同，也激起對岸加緊處理兩岸問題的迫切感，軍機越過中線日益頻繁。

蔡政府爭取國際參與，但在政治操作下，一再踩踏兩岸主權紅線。例如美國多次提及聯合國2758號決議無關台灣主權地位，形同否決「一中原則」，部分談話隱含台灣地位未定論。北京重手反制，除在國際堅壁清野，並擴及邦交攻防，諾魯與台斷交，即刻意提及一中原則及2758號決議，創造外交承認慣例。再如，國安部門處理金門翻船事件未當機立斷，引來北京當局沒收金馬水域治權。蔡政府經常點火，卻缺乏相應的外交與軍事實力反制。

CNN政論家扎卡利亞評論台灣政局，稱「世界最危險的地方，只會變得更危險」，為蔡總統兩岸政策八年得失下了註解。蔡英文雖將卸任，但她的影響力猶在，其國安團隊強勢留任，所謂蔡英文路線，究竟內涵為何？如何延續？是否短多長空？仍是懸而未決的問題。而這個懸念，攸關美國未來對兩岸問題的介入縱深。