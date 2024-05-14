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特赦話題再起 陳水扁向蔡英文討人情引聯想

記者張睿廷、黃于凡／台北14日電
前總統陳水扁13日參加英系大老陳明文70歲壽宴，細數總統任內拉拔蔡英文、陳明文過程。(圖／民眾提供)
前總統陳水扁13日參加英系大老陳明文70歲壽宴，細數總統任內拉拔蔡英文、陳明文過程。(圖／民眾提供)

蔡政府過去疾呼司法改革，結果有民調顯示司法改革是民眾對蔡政府執政最不滿的項目。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷昨天批評蔡政府，執政8年司法改革成效令民眾不滿，現在竟還要廢除死刑，難道這是民眾要的？

洪孟楷也提到，蔡政府現在更想特赦前總統陳水扁，但陳水扁沒有道歉，沒有返還犯罪所得，如此便宜行事，國民黨團深深以為不可；陳水扁如果真遭特赦，應公開向社會大眾道歉，還要承認過去犯行。他並呼籲，即將上任的賴清德政府，千萬不要「蔡規賴隨」，與主流民意作對。

民進黨「英系」大老、前立委陳明文慶祝70大壽，昨晚在嘉義縣中埔鄉陽陽農場席開80桌宴客。

蔡英文總統致詞祝賀後便離開，陳水扁隨後到場，兩人雖未碰面，但陳水扁致詞時細數蔡總統擔任陸委會主委、不分區立委，再到成為首位女總統，背後都有陳水扁的功勞，恰逢特赦話題再起之際，陳水扁隔空向蔡英文討人情的發言，格外引人聯想。

陳水扁說，2000年當選總統時推動停建核四，差一點就被提罷免，幸好陳明文撤簽才沒被罷免，也感謝陳明文加入民主進步黨，他曾在總統府接見陳明文2次，全力歡迎陳明文入黨參選嘉義縣長，當時黨內有不同意見，是他力排眾議支持陳明文，讓嘉義綠色執政持續20年。

陳水扁也說，蔡英文加入民進黨和他有關聯，2000年任命蔡擔任陸委會主委，2004年代表民進黨參選不分區立委，增加國會資歷，完備政壇資歷，由他擔任介紹人推薦蔡英文加入民進黨，可謂蔡英文與民進黨的媒人，讓蔡英文後續參選3次總統，成為台灣首位女總統。

蔡英文總統5月20日交接後就畢業，恰逢外傳是否特赦阿扁之際，蔡英文與陳水扁雖未同桌共餐，但陳水扁隔空向小英討人情，格外引發外界遐想。

陳水扁 蔡英文 民進黨

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