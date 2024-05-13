外長吳釗燮自稱「林北」 藍委：難怪外交失敗

外交部長吳釗燮。(本報資料照片)

國民黨 立委徐巧芯日前公布台捷合作案遭外交部提告，外交部長吳釗燮在社群平台貼出一張「魔法部吵架王」的照片，並表示「林北(台語，你爸)一定吵到底」，外交部次長田中光面對立委質詢表示，這是非常「接地氣」的語言。國民黨立委馬文君批評，外交人員發言應拿捏分寸「難怪我們的外交會失敗。」

吳釗燮日前在外交部Threads撰寫貼文：「面對無理的質疑，林北一定給你吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」貼文內容引起熱議。

本報系聯合報報導，國民黨立委葉元之酸，吳釗燮得意洋洋將此事Po在社群媒體，甚至「林北林北」叫不停，中華民國 的外交部長現在變成一個痞子了嗎？更別提，吳釗燮的魔法是「把邦交 國一個一個變不見」。

葉元之指出，外交部長應該是個懂國際禮儀、謙謙君子的人來出任，代表國家對外建立關係，結果中華民國的外交部長卻是個痞子樣，其他國家會怎麼看台灣？台灣是不是變成痞子國？

葉元之說，人家講說外交部是魔法部，它可以是好的稱呼，也可以是壞的稱呼。如果今天施展魔法，變出很多邦交國，那很棒，「結果你的魔法是，把我們的邦交國一個一個變不見」。

葉元之說，吳釗燮還得意洋洋人家叫他們魔法部？不覺得被打臉嗎？不覺得被酸嗎？吵架王是吳釗燮最後的得意之作嗎？他真的覺得好可悲，一個外交部長最後只有吵架一事可拿來說嘴，難怪吳釗燮在國會的表現越來越荒腔走板，沒有專業只會耍嘴皮子。

台北中國時報報導，馬文君昨質詢田中光，「林北」是什麼意思？田中光表示，這是非常接地氣的一個語言，民間常常用這句話，但「我沒有用過」。馬文君問，「林北」是否有高高在上的意味？田中光則表示，他對語言沒有研究，但語言在不同時代有所變遷，以前聽起來高高在上，現在聽起來可能有「兄弟」的意思。

馬文君批評，一般人可使用這樣的用詞，但外交人員用字遣詞須精準。若面對其他外交人員或國會議員，類似用詞可能需要檢討，發言應拿捏分寸，「我們的外交會失敗，就是因為這樣。」