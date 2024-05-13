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新聞眼／賴清德錯失黃金期 朝野對立堆疊

記者 侯俐安
賴清德錯失黃金時期，未能在上任前向在野黨遞出橄欖枝。(本報資料照片)
賴清德錯失黃金時期，未能在上任前向在野黨遞出橄欖枝。(本報資料照片)

賴政府將上任，面對朝小野大、朝野對立的政治生態，賴清德若能主動拜會在野黨領袖，縱使不一定能化解僵局，卻可傳達尋求和解的政治訊息。從當選到就職，是總統當選人空間最大的黃金時期，可惜賴雖喊「民主大聯盟」，卻未能在上任前就向在野黨遞出橄欖枝。

五二○賴清德就職典禮，國民黨立院黨團將集體缺席；六都首長中，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜表態不出席，前總統馬英九也不參加。藍營大咖目前僅台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣參加。朝野出席總統就職典禮，本是出於對國家及元首的尊重；最大在野黨國會議員及要角選擇缺席，形同對立堆疊，也讓人對朝野關係不抱樂觀。

賴清德在今年1月13日勝選談話時曾說，面對新的國會結構，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」，他的人事布局將秉持「民主大聯盟」精神，不分黨派、用人唯才。

然而，4個月來，賴清德既未與在野黨領袖會面，遑論對話；在國會中，更見朝野對立升溫。他近來表示「當民意成為後盾，相信三黨不過半、民進黨在國會沒過半，不再成為問題」，卻忘了自己僅獲4成選票，是靠在野黨未能合作才勝出；新內閣也未讓人民感受「民主大聯盟」的新意，反而被在野黨認為是「報恩內閣」，質疑賴仍會貫徹個人意志，「並無和解可能性」。

儘管綠營立委幫忙緩頰，稱賴清德是「謹守分際」、尊重蔡總統，才未安排會見在野黨；但未能延續扁馬蔡就任前的慣例，且錯失改善朝野關係的黃金時刻，也是事實。更讓外界有疑的是，若賴清德還未掌權前就不願展現柔軟的政治身段，一旦大權一把抓，還會有心化解朝野對立？「空白的四個月」，已為未來賴政府的朝野互動，先埋下變數。

賴清德 馬英九 國民黨

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