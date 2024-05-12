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新聞評論／機密、機密 多少罪惡假汝之名以行？

聯合報社論

國民黨立委徐巧芯公布台灣透過捷克援助烏克蘭的文件，質疑其中有弊，遭外交部提告涉嫌洩密。然民進黨執政期間，包括扁政府和蔡政府，濫用「機密」規避監督或遮掩弊端均成常態；而此案牽涉的問題頗多，更非僅「洩密」二字可妄斷是非。

此次徐巧芯揭露的內容，是台灣與捷克衛生科技院簽定備忘錄，提供1000萬美元援助烏克蘭重建醫療。此案首先令人不解者，俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣即多方援烏，包括陸續捐贈基輔等多個城市和七所醫療機構、東正教會等，如今各種直接援助管道更多，何須透過第三國？究竟這是援烏計畫，又或是另一種秘密外交？

其次，雖然公開列為密等的文件確有違法之虞，但依國家機密保護法須「有保密之必要」，依刑法則是「應秘密」之文書；而此計畫內容早已被捷克政府外交期刊公布，尚有何保密之必要或應秘密之處？外交部也承認，雖然台方將此文件列為機密，卻不能要求捷克也以相同方式處理。因此，這文件為何必須列為密件，不無疑義，這當然會令人質疑是否為規避責任？

外交部最初一方面否認曾和捷克「簽署密約」，指責徐巧芯「憑空捏造」，卻又說此備忘錄基於外交考量「列為密等」，僅是循「公開透明原則」，於簽約後提供立委參考。但既非密約，何須列為密等？既然公開透明，又何以立委公布即行提告？外交部作法，顯然自我矛盾。

官方文件是否列為機密，依法屬行政機關權限。不過民進黨兩次執政，濫用「機密」作為規避監督甚至貪腐手段，多不勝數。扁政府多項國防外交機密案，都充滿疑雲。如國安會前秘書長邱義仁、外交部前次長高英茂遭質疑涉冒領秘密外交經費的「安亞專案」，以及扁政府下台前以國家經費成立公司欲介入軍火交易的「鐽震案」，皆令人印象深刻。最荒謬可笑的外交醜聞則是「巴紐案」，邱義仁和外交部前部長黃志芳甚至被外交掮客詐騙10億元台幣(約3082萬美元）鉅款。

尤其扁家為求國務機要費案解套，編造出「南線專案」，宣稱將國務機要費用做機密外交，更是轟動一時。後經司法調查，所謂的「南線專案」純屬虛構，相關經費其實是進入扁家荷包。當時配合做假的總統府辦公室主任林德訓，如今即將擔任行政院長辦公室主任，更顯諷刺。

及至蔡政府對「機密」之運用，更是爐火純青。不但各種國防外交相關文件幾皆列為機密，不讓外界聞問，若有質疑者，則動輒扣上「影響國家安全」、「暗助中共」大帽；甚至許多非關國安的案件，亦以「機密」掩蓋。

例如，疫情期間關於疫苗研發、採購的過程，均列為機密。立法院要調閱採購文件，還得召開秘密會議；而衛福部在秘密會議上提供的文件，也是處處塗抹遮蔽，讓立委要監督亦無從查起。對照蔡政府對高端疫苗的護航，對外購疫苗的打壓，所謂的「機密」根本只是避免不合理內容曝光罷了。

又如台大校長遴選的「拔管案」期間，教育部曾召開兩次跨部會諮詢小組會議，會議過程並未公開，會議紀錄還列為機密文件。這當然不是因為會議有何機密，而是教育部私設刑堂「拔管」不堪外界檢驗。至於蔡英文總統過去升等論文也要保密30年，更是荒謬絕倫。

國家機密保護制度，是為了確保國家安全及利益；但扁、蔡二朝卻慣用「機密」來掩飾不當或包庇不法，許多「機密文件」成了濫權的護身符。當罪惡假機密之名以行，民代的揭發與監督，就是理所當然之舉。

高端疫苗 烏克蘭 教育部

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