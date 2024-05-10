黑白集／一律祭「中國打壓」 外長吳釗燮一招走天下

外交部長吳釗燮即將轉任國安會，媒體稱中華民國 外長是「全世界最難當的工作」。台灣外交環境艱難，無庸置疑；但吳釗燮六年多任期，是否全球最難當的外長，答案其實大大不然。

吳部長「過人」之處，是把最難的工作當得最簡單。其要訣在每天嗆罵中國，縱無關外交部業務，也要搶先別人開罵。至於邦交 國又被挖走，或國際上遇到任何不利，一律祭出「中國打壓」箴言。若還有其他異聲，再奉送「中國同路人」大帽，萬變不離其宗。

過去六年，台灣與美、歐關係確有明顯進展。但非因吳部長才幹過人，而是西方國家疑懼中國崛起態勢，大打「台灣牌」。不甘韜光養晦、急於扮演新強權的習近平 ，算是吳釗燮最大貴人。紅光曝照下，一切掉漆表現，都能暫時遁形。

優雅、冷靜、機智、寵辱不驚，是正常外交官崇尚的品質；吳釗燮卻徹底顛覆此一形象。問題是，他有志成為戰狼，卻缺乏做派的實力，只能在部屬與外媒的揄揚中自得其樂。一遇徐巧芯這類口才便給的立委，氣急敗壞的表現，便暴露他面對挑戰時，EQ與IQ都低到令人傻眼。

吳釗燮是近20年在任最久的外長，蔡政府國安團隊常任成員，未來還要繼續掌理國安會。上級如此青眼，當然是吳釗燮的幸運；但這對國家是否幸運，就另當別論了。