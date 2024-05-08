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傳蔡擬特赦扁 藍批對不起司法 綠讚社會和解

台灣新聞組／台北8日電
蔡英文總統傳決定在卸任前特赦前總統陳水扁。圖為當年陳水扁涉貪被偵訊上銬的畫面。(本報資料照片)
蔡英文總統傳決定在卸任前特赦前總統陳水扁。圖為當年陳水扁涉貪被偵訊上銬的畫面。(本報資料照片)

蔡英文總統5月20日卸任，昨傳出蔡總統已決定在卸任前特赦前總統陳水扁。總統府發言人林聿禪表示，總統府現階段立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依相關法律規範辦理；法務部則表示並沒有來自府院的「明確消息」，但與特赦相關業務均持續處理中。藍營批評，陳水扁沒有為他所行不法之事認罪道歉，憑什麼特赦？

陳水扁昨回應記者「毫無所悉」，但他一早在社群軟體Threads貼「早安文」，附上在總統府前單手比愛心的圖，呼籲外界「不用擔心朝小野大、相信台灣人民是政府最大後盾」，格外引人聯想。

陳水扁涉犯龍潭購地等案遭判刑20年定讞，今年初總統大選後陸續傳出蔡總統將特赦陳水扁的消息。鏡週刊昨報導，總統府研議依憲法對陳水扁行使特赦，再根據赦免法給予免除其刑的執行，陳水扁仍屬有罪之人，但未執行完的殘刑就不必再坐牢；為避免爭議擴大，除了新台幣3億多元已沒入國庫外，將依刑法沒收新制聲請將已扣案尚未入庫的8億元沒收。

消息曝光後，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示沒有任何訊息，黨團尊重總統職權。長期主張赦扁的民進黨立委蔡易餘表示，當年用國務機要費「硬起訴」陳水扁造成社會撕裂傷痕，蔡總統卸任前特赦陳水扁是要彌補當初的傷痕，「蔡總統將進入另外一個高度」；民進黨立委鍾佳濱認為特赦是恰當方式，透過總統行使元首權化解衝突，算是社會和解契機。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷表示，特赦是總統職權，但請先向民眾說清楚，其他審理中的案件是否應盡快三審？而不是以特赦方式，一筆帶過所有案件，否則民眾永遠無法了解真相；蔡英文過去八年未特赦扁，現在打算將總統權力行使至最後一天，這是在做人情還是有其他目的？

國民黨立委羅智強質疑，陳水扁踐踏保外就醫制度，甚至造成高雄監獄暴動，如此一來對得起司法嗎？國民黨立委賴士葆說，扁案千絲萬縷，絕非把不法所得11億元收歸國有就能了結，還有幾個未審的案子要處理，陳水扁沒有為他所行不法之事認罪道歉，憑什麼特赦？立法院副院長江啟臣認為應同步考慮司法威信、人民感受。

中廣前董事長趙少康則說，不管蔡英文劇本怎麼寫，陳水扁貪汙的錢必須全部歸還，被查出的11億元可能只是冰山一角，如果扁被特赦，在海外只凍結、沒沒收的8億元就要全部發還扁家，被查扣的豪宅、鑽石珠寶也會一併解凍，這些都是民脂民膏，人民怎麼接受？

他說，韓國、美國都有卸任總統官司纏身被特赦的前例，不是不能特赦陳水扁，但蔡英文應該先跟阿扁協商，確認「認錯、道歉、還錢」三項條件缺一不可，再啟動後續程序。

民眾黨主席柯文哲表示，這個案子八年沒有處理，不知道蔡總統到底要怎麼做。但是，這種重大事件不應該透過媒體放話測風向，「如果真的要做，蔡總統就要自己出面解釋」。

陳水扁民間醫療小組召集人、民眾黨立委陳昭姿也說，如果確有其事，請蔡總統親自出來說明，不是透過媒體放話，她認為扁案是政治事件，支持特赦扁。

陳水扁 蔡英文 國民黨

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