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離開總統府後…李辦校 扁入獄 馬當教授組基金會

記者林銘翰、侯俐安、林河名╱台北7日電
前總統馬英九卸任後，除了走訪民間、成立馬英九文教基金會，還擔任東吳大學嚴家淦法學講座教授。(本報資料照片)
前總統馬英九卸任後，除了走訪民間、成立馬英九文教基金會，還擔任東吳大學嚴家淦法學講座教授。(本報資料照片)

民選以來卸任總統，成立「學校」培育人才有之，官司纏身、遭收押或判刑亦有之，境遇各不相同。

李登輝2000年卸任總統後，成立群策會、李登輝學校；2001年創立的台灣團結聯盟，李登輝儘管未入黨，仍被該黨視為精神領袖。李登輝還投身養牛產業，2017年成立源興居生技公司，培育「台灣和牛」，以其位在新北市三芝祖厝「源興居」命名為「源興牛」，由當時李登輝辦公室主任王燕軍執行培育工作。

2002年3月，當時台灣壹週刊引用國安局機密公文，指稱李登輝總統任內非法挪用國安局經費新台幣35億元(約1.1億美元)設立祕密帳戶，引爆「國安密帳」一案。馬英九當選總統後，特偵組重啟調查，2011年以涉有侵占公有財物等犯嫌起訴李登輝、劉泰英；李登輝最終獲判無罪，劉泰英則遭判刑3年定讞。

前總統陳水扁在總統任內即成立「凱達格蘭學校」，培育多位國家與社會領導菁英，後來改隸凱達格蘭基金會；扁卸任前已爆發國務機要費等涉貪案，卸任後官司纏身並入獄，除國務機要費案，尚有洗錢案、龍潭購地案、台開公司內線交易案，部分案件並已判刑定讞。

陳水扁獲保外就醫後，除不斷被質疑違規活動踩司法紅線，立法院去年三讀通過選罷法擴大排黑條款，陳水扁更為愛子陳致中北上陳情，奔走於總統府、行政院及立法院之間；近年，扁不但活躍於社群網站，還接下廣播節目主持棒。

前總統馬英九卸任後，除了走訪民間、成立馬英九文教基金會，還擔任東吳大學嚴家淦法學講座教授；但他也涉入三中案成為被告，一審獲判無罪，仍在高院審理中。今年4月，馬英九訪問中國大陸期間，與中共總書記習近平「馬習二會」，再寫歷史。

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