我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

台南議長賄選案 邱莉莉等10人全無罪挨批離譜

台灣新聞組／台南30日電
台南市議會正副議長賄選案29日一審宣判均無罪，議長邱莉莉表示沉冤昭雪。（記者鄭惠仁／攝影）
台南市議會正副議長賄選案29日一審宣判均無罪，議長邱莉莉表示沉冤昭雪。（記者鄭惠仁／攝影）

民進黨台南市議長邱莉莉、副議長林志展，被控透過民進黨前中執委郭再欽等人，以行賄及恐嚇等方式在本屆正副議長選舉中賄選，台南地檢署依違反選罷法等罪嫌起訴十人，台南地院經一年多審理，昨以犯罪證據不足等四理由判決十人無罪。台南地檢署表示，收到判決後將研議提起上訴。

十名被告昨未到庭聽判。邱莉莉受訪表示，「感謝司法給我公道、還我清白」，說著說著突然哽咽，轉過頭深呼吸後表示「總算沉冤昭雪」；她說，自始至終堅信清白，「我從起訴到現在沒掉過一滴淚」。林志展強調自己坦蕩蕩。

台南議長賄選案獲判無罪，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示對判決結果感到失望，呼籲檢方依職權提起上訴，藉由司法改正地方政治敗壞的賄選風氣。出身台南的國民黨不分區立委謝龍介直言判決離譜，很難不讓人聯想「黨證辦對張，官司有人幫」。

檢方去年3月起訴邱莉莉、林志展、郭再欽及台南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨市議員李文俊及友人黃怡萍、國民黨市議員李鎮國及妻子高玫仙。

檢方指控，林志展、郭再欽為使邱莉莉當選議長，於前年10月24日第三屆副議長補選前的9月底至11月26日第4屆議員選舉後，經常聯繫討論，三人恐民進黨六席議員會跑票，由郭再欽擔任總操盤手，邱、林聯繫黨內議員固票，再藉由無黨籍議員黃麗招牽線，將副議長位置當籌碼，以邱莉莉搭配國民黨李文俊選正副議長為條件，與掌握四、五席國民黨議員的李文俊結盟。

前年12月14日，郭再欽致電楊志強，告知「幫忙摘一、二個市議員最重要」，楊志強隨即告訴方一峰「議長票投自己」，並說會給錢，但遭方拒絕。林士傑、黃怡萍12月22日與方碰面，林恫稱「議員，你有兩個選擇，一個是不出席，一個是投自己，總之不可投給郭信良。」方心生畏懼，住進議會直至議長選舉結束。

另外，12月24日，李鎮國遭人手比「７（槍枝之意）」要求「票不要亂投」後，黃怡萍於翌日邀李鎮國、高玫仙夫妻到住處，由郭再欽、李文俊、黃麗招遊說，且以Ａ保證、Ｂ折扣、Ｃ經費、Ｄ薪資等方式期約賄選，李鎮國夫妻同意議長票投邱。

律師團從頭到尾都以此案是「政治換票」辯護，強調無具體事證能證明是賄選案，司法不應介入政治事件。法院審理認為邱莉莉與林志展、郭再欽等人通話閒聊展現參選議長的決心，郭、林討論相關傳言，邱提醒林勿向媒體透露「民國配」可能性，檢察官所舉事證不足證明邱莉莉等人有賄選及恐嚇的謀議。

行賄及恐嚇方一峰部分，判決指出，郭再欽相關言語僅是選舉期間閒聊探詢選情的消遣場面話 ，加上方的證詞反覆、矛盾，不能依此瑕疵證詞作意圖行賄的依據，且方未因林士傑的言詞而心生畏懼，不構成恐嚇。

行賄李鎮國、高玫仙部分，判決指出，雙方在前年12月21日會面，但李鎮國於20日已確定支持李文俊與邱莉莉，縱使20日晚間發生遭人比「7」的恐嚇事件也未改變態度，未如起訴所指而影響投票意向的行為，不構成對價關係。

國民黨 民進黨 投票

上一則

賴清德神預言 邱莉莉涉賄一審果真都沒事

下一則

回應大陸鬆綁 陳建仁：台灣準備好了 支持有序交流

延伸閱讀

賴清德本命區 光電弊案點到為止 綠清戰場能服眾？

賴清德本命區 光電弊案點到為止 綠清戰場能服眾？
揭漁電共生亂象 假養殖真種電 納骨塔也不放過

揭漁電共生亂象 假養殖真種電 納骨塔也不放過
吹哨者：中國行賄聯合國官員 台灣邦交國也成受害者

吹哨者：中國行賄聯合國官員 台灣邦交國也成受害者
中國足壇貪腐逾20俱樂部未曝光 中媒促嚴懲

中國足壇貪腐逾20俱樂部未曝光 中媒促嚴懲

熱門新聞

花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
嘉義市區出現少女跪在路口畫面，引來路過民眾側目。（圖／讀者提供）

台虎媽暴怒當街大喊「跪下」少女裸雙膝跪路口 警方回應了

2024-04-28 03:00
凌晨2點多連三震搖到頭暈，基隆人：全台很多人不敢睡了，很多人收到國家警報。圖／取自基隆人大事事

凌晨2點多連三震搖到頭暈 「全台很多人不敢睡了」

2024-04-26 18:17
中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊