台南議長賄選案 邱莉莉等10人全無罪挨批離譜

台南市議會正副議長賄選案29日一審宣判均無罪，議長邱莉莉表示沉冤昭雪。（記者鄭惠仁／攝影）

民進黨 台南市議長邱莉莉、副議長林志展，被控透過民進黨前中執委郭再欽等人，以行賄及恐嚇等方式在本屆正副議長選舉中賄選，台南地檢署依違反選罷法等罪嫌起訴十人，台南地院經一年多審理，昨以犯罪證據不足等四理由判決十人無罪。台南地檢署表示，收到判決後將研議提起上訴。

十名被告昨未到庭聽判。邱莉莉受訪表示，「感謝司法給我公道、還我清白」，說著說著突然哽咽，轉過頭深呼吸後表示「總算沉冤昭雪」；她說，自始至終堅信清白，「我從起訴到現在沒掉過一滴淚」。林志展強調自己坦蕩蕩。

台南議長賄選案獲判無罪，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示對判決結果感到失望，呼籲檢方依職權提起上訴，藉由司法改正地方政治敗壞的賄選風氣。出身台南的國民黨 不分區立委謝龍介直言判決離譜，很難不讓人聯想「黨證辦對張，官司有人幫」。

檢方去年3月起訴邱莉莉、林志展、郭再欽及台南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨市議員李文俊及友人黃怡萍、國民黨市議員李鎮國及妻子高玫仙。

檢方指控，林志展、郭再欽為使邱莉莉當選議長，於前年10月24日第三屆副議長補選前的9月底至11月26日第4屆議員選舉後，經常聯繫討論，三人恐民進黨六席議員會跑票，由郭再欽擔任總操盤手，邱、林聯繫黨內議員固票，再藉由無黨籍議員黃麗招牽線，將副議長位置當籌碼，以邱莉莉搭配國民黨李文俊選正副議長為條件，與掌握四、五席國民黨議員的李文俊結盟。

前年12月14日，郭再欽致電楊志強，告知「幫忙摘一、二個市議員最重要」，楊志強隨即告訴方一峰「議長票投自己」，並說會給錢，但遭方拒絕。林士傑、黃怡萍12月22日與方碰面，林恫稱「議員，你有兩個選擇，一個是不出席，一個是投自己，總之不可投給郭信良。」方心生畏懼，住進議會直至議長選舉結束。

另外，12月24日，李鎮國遭人手比「７（槍枝之意）」要求「票不要亂投」後，黃怡萍於翌日邀李鎮國、高玫仙夫妻到住處，由郭再欽、李文俊、黃麗招遊說，且以Ａ保證、Ｂ折扣、Ｃ經費、Ｄ薪資等方式期約賄選，李鎮國夫妻同意議長票投邱。

律師團從頭到尾都以此案是「政治換票」辯護，強調無具體事證能證明是賄選案，司法不應介入政治事件。法院審理認為邱莉莉與林志展、郭再欽等人通話閒聊展現參選議長的決心，郭、林討論相關傳言，邱提醒林勿向媒體透露「民國配」可能性，檢察官所舉事證不足證明邱莉莉等人有賄選及恐嚇的謀議。

行賄及恐嚇方一峰部分，判決指出，郭再欽相關言語僅是選舉期間閒聊探詢選情的消遣場面話 ，加上方的證詞反覆、矛盾，不能依此瑕疵證詞作意圖行賄的依據，且方未因林士傑的言詞而心生畏懼，不構成恐嚇。

行賄李鎮國、高玫仙部分，判決指出，雙方在前年12月21日會面，但李鎮國於20日已確定支持李文俊與邱莉莉，縱使20日晚間發生遭人比「7」的恐嚇事件也未改變態度，未如起訴所指而影響投票 意向的行為，不構成對價關係。