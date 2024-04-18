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新聞眼／「軍購缺督管易生弊端」 邱國正意在言外

記者 程嘉文
首艘國造潛艦「海鯤號」。(本報資料照片)
首艘國造潛艦「海鯤號」。(本報資料照片)

主導潛艦國造IDS的國安會諮委黃曙光請辭，雖宣稱無關政治，但聲明中的文字，仍可見對外界質疑的不平。就此而言，國防部長邱國正一方面肯定黃曙光的努力付出，同時直指軍備採購專案若缺乏督管，就容易傳出弊端，似意在言外。

邱國正五二○即將卸任，近來不少直言，亦可說是持平的老臣謀國之言，國造潛艦海鯤艦從無到有，黃曙光的貢獻無庸置疑，但未來潛艦進入量產，需要更多內控機制，不宜再以「合法非正式」為由便宜行事。

潛艦國造計畫發軔於馬政府，但下達最大決心的關鍵須歸功蔡英文總統。客觀來看，海鯤艦能在缺乏「導師」提點的逆境下誕生，絕對是蔡英文八年任期的成績；但也因高度需要獨力摸索，必須自行嘗試將各方資源化零為整，比起其他首度建造潛艦的國家，「性價比」註定只會低不會高。

但也因過度將IDS視為指標，就不能承認任何缺陷，不但要宣揚成功，且全都是自己的功勞。執政黨與側翼將海鯤艦吹捧入雲，甚至有官方「專家」將其比擬美軍最新的維吉尼亞級核潛艦；去年9月所謂「下水」典禮，更與國際造船界定義大相逕庭，明顯配合大選造勢玩弄文字遊戲。更不要說潛艦國造過程中一路走來的風風雨雨和揮之不去的弊端疑雲，讓主事者黃曙光也備受攻擊，因此萌生退意。

賴政府即將上任，潛艦也脫離原型艦的草創歲月， 但未來邁入規模與期程都更大的量產階段，面臨的考驗勢必更嚴峻，這是蔡英文留給賴清德的「大禮包」，也可說是給賴出的難題，潛艦後續艦量產計畫的主導權將回歸海軍司令部及國防部，能否從草創階段學習到的教訓中，好好做一次總檢討，將是國軍建構水下兵力成功與否的關鍵。

蔡英文 國防部 賴清德

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